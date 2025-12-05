پرسپولیس در ۱۹ دربی پیاپی مقابل استقلال شکست ناپذیر بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - دیدار دربی پایتخت بین تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال به دلیل بازسازی ورزشگاه آزادی در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک برگزار شد که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

پرسپولیس که در این دیدار میزبان بود همچون دربی‌های گذشته مقابل رقیب دیرینه‌اش شکست نخورد تا استقلال در ۱۹ دربی پیاپی مقابل سرخپوشان در پیروزی ناکام باشد.

آخرین باری که استقلال پرسپولیس را شکست داده است به دربی ۸۷ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ برمی‌گردد که آبی پوشان با تک گل وریا غفوری به برتری رسیدند.

در این مدت پرسپولیس ۸ برد به دست آورده و ۱۱ بازی هم مساوی شده است.