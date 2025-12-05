پرسپولیس در ۱۹ دربی پیاپی مقابل استقلال شکست ناپذیر بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - دیدار دربی پایتخت بین تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال به دلیل بازسازی ورزشگاه آزادی در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک برگزار شد که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

پرسپولیس که در این دیدار میزبان بود همچون دربی‌های گذشته مقابل رقیب دیرینه‌اش شکست نخورد تا استقلال در ۱۹ دربی پیاپی مقابل سرخپوشان در پیروزی ناکام باشد.

آخرین باری که استقلال پرسپولیس را شکست داده است به دربی ۸۷ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ برمی‌گردد که آبی پوشان با تک گل وریا غفوری به برتری رسیدند.

در این مدت پرسپولیس ۸ برد به دست آورده و ۱۱ بازی هم مساوی شده است.

برچسب ها: پرسپولیس ، استقلال ، لیگ برتر فوتبال ، دربی پایتخت
خبرهای مرتبط
دربی ۱۰۶ پایتخت؛
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ زور سرخابی‌ها به هم نرسید
غایبان استقلال مقابل پرسپولیس مشخص شدند
رافت:
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ زور سرخابی‌ها به هم نرسید
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
سپاهان به دنبال صدرنشینی در نقش جهان
پرسپولیس - استقلال؛ نبرد صدرنشینی در دربی ۱۰۶
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
صعود مبینا نعمت زاده و زینالی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ ساغر مرادی حذف شد
منچستریونایتد ۱ - ۱ وستهم/ ناامیدی بزرگ در اولدترافورد + فیلم
حذف زودهنگام میلان از جام‌حذفی ایتالیا/ عقاب‌ها خیلی زود انتقام گرفتند + فیلم
غایبان استقلال مقابل پرسپولیس مشخص شدند
پیروزی ۴ تکواندوکار ایران در روز سوم قهرمانی جهان
آخرین اخبار
رکورد نباختن پرسپولیس در دربی به ۱۹ رسید
صعود مبینا نعمت زاده و زینالی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ ساغر مرادی حذف شد
بسکتبال ایران همچنان ۲۶ جهان و چهارم آسیا
پیروزی ۴ تکواندوکار ایران در روز سوم قهرمانی جهان
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ زور سرخابی‌ها به هم نرسید
حضور رستمیان در فینال جام‌های جهانی
کولینا: کاملا آماده ارتقای شرایط روانی داوران در جام جهانی هستیم
غایبان استقلال مقابل پرسپولیس مشخص شدند
اسکی بین‌المللی ایتالیا؛ پایان کار نمایندگان ایران
منچستریونایتد ۱ - ۱ وستهم/ ناامیدی بزرگ در اولدترافورد + فیلم
حذف زودهنگام میلان از جام‌حذفی ایتالیا/ عقاب‌ها خیلی زود انتقام گرفتند + فیلم
سپاهان به دنبال صدرنشینی در نقش جهان
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
پرسپولیس - استقلال؛ نبرد صدرنشینی در دربی ۱۰۶
سرمربی استقلال: نقش هواداران تعیین‌کننده است
تراکتور ۰ - ۰ استقلال خوزستان/ فرصت صدرنشینی پرشور‌ها از دست رفت
استقلال قهرمان لیگ برتر کشتی فرنگی شد
غلامی دومین طلای پسران را گرفت
اوسمار: بازی دربی برای هر ۲ تیم حساس است/ باکیچ غایب قطعی دیدار فردا خواهد بود
گل گهر ۰ - ۱ پیکان/ تداوم برد‌های اقتصادی شاگردان دقیقی + فیلم
هستی محمدی برنز گرفت
نگاهی به عملکرد تیم ملی پاورلیفتینگ در مسابقات بانکوک + فیلم