شهروتدخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در جذب هیئت علمی وابسته دانشگاه آزاد فرخوان از سال ۱۴۰۲ با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله تعداد نیروهای موردنیاز جهت استخدام در کادر علمی و آموزشی دانشگاه آزاد توسط سازمان مرکزی بررسی می شود تا بدین منظور کمبود نیرو آموزشی در هر رشته نیز به وسیله فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد منتشر می شود تا از این طریق تعداد اعضای موردنیاز برای هیئت علمی دانشگاه آزاد مشخص شود.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما جذب هیئت علمی وابسته دانشگاه آزاد برای فرخوان از سال ۱۴۰۲ با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام چرا رییس استان تهران تایید شده های هیئت علمی وابسته را جذب نمی کند؟ دانشگاهها با وجود نیاز به استاد، از جذب وابسته خودداری می کنند و از حق التدریس استفاده می کنند. به چه علت دانشگاه آزاد شهرقدس از حق التدریس استفاده می کند در صورتیکه اولویت، طبق بخشنامه های سازمان استفاده از هیئت علمی وابسته است. لطفا پیگیری کنید.