دبیرکل حزب‌الله لبنان با تأکید بر دفاع از مردم و کشور، گفت دشمن به‌دنبال اشغال تدریجی لبنان است و فشار‌ها برای خلع سلاح برای تضعیف جامعه صورت می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان امروز جمعه تاکید کرد این جنبش از خود، خانواده‌هایش و کشورش دفاع خواهد کرد» و گفت حزب‌الله «تا نهایت ممکن آماده فداکاری است».

در ادامه، مهم‌ترین نکات سخنرانی او در جشنواره «نجیع و مداد» که حزب‌الله آن را برای گرامیداشت «علمای شهید در مسیر قدس و اولی بأس» برگزار کرد، آمده است.

او ادامه داد: ما نیز بر عشق به میهن تربیت شده‌ایم و به آزادی انتخاب، بیان، ایمان و ساختن دولت باور داریم.حزب‌الله به دلیل پایبندی‌اش به مسئله اسلام و تلاش علمای خود، از حمایت گسترده مردمی برخوردار است.

دلیل دشمنی مستکبران با حزب‌الله

دبیرکل حزب‌الله افزود: طاغوت با مقاومت دشمنی می‌کند، چون مقاومت طرحی بر پایه عزت و کرامت ارائه می‌دهد، در حالی که مستکبران می‌خواهند طرح استعماری خود را تحمیل کنند.

شیخ نعیم قاسم تاکرد که حزب‌الله توانست الگوی موفق و اثرگذاری ارائه دهد؛ تجربه‌ای متمایز در سطح ملی که مورد توجه قرار گرفت و همین باعث شد قدرت‌های مستکبر در پی نابودی حزب‌الله باشند، آنها با مقاومت می‌جنگند، چون مقاومت پروژه‌ای بر پایه وطن‌دوستی، استقلال، عزت و اخلاق دارد؛ و آنها نمی‌خواهند مردم چنین زندگی‌ای داشته باشند.

او ادامه داد: حزب‌الله در سال ۲۰۰۶ توانست رابطه‌ای با یکی از مهم‌ترین جریان‌های مسیحی، جریان ملی آزاد، ایجاد کند و نمونه‌ای از یک ائتلاف موثر ارائه دهد و تجربه حزب‌الله هرگز جدا از دیگران نبود؛ همواره اهل همکاری، دست‌گیری و ارائه تجربه‌ای پیشرو بوده، و همین امر مستکبران را خشمگین کرده است.

شیخ قاسم افزود: تربیتی که ما در کادر‌های پیشاهنگی و مدارس خود ارائه می‌دهیم، الگوی استقامت و همکاری ملی است.

نامه حزب‌الله به پاپ

دبیرکل کل حزب‌الله با اشاره به شفر پاپ به لبنان گفت: حزب‌الله بیانیه‌ای برای پاپ (لئون چهاردهم) صادر کرد، اما برخی گروه‌های ناراضی علیه این بیانیه هجمه کردند و پرسیدند چرا این کار انجام شد. آنها با بیانیه مخالفت کردند، چون دیدند بر دل‌ها نشسته و اثر گذاشته است، و تلاش کردند تصویرش را تخریب کنند، اما نخواهند توانست.

او ادامه داد: چه کسی می‌خواهد تصویر مردمی را مخدوش کند که با قدرت، روحیه، وطن‌دوستی و اراده برای عزت، و با مقاومتی که خون داده و فداکاری کرده، شناخته می‌شوند؟ تمام این تیر‌ها شکسته خواهد شد و ما را قوی‌تر و باانرژی‌تر خواهد کرد، زیرا ما جماعتی هستیم که به خدا ایمان آورده و تحت تربیت علمای ربانی رشد کرده‌ایم.

مدیریت اختلاف سیاسی در کشور 

شیخ نعیم قاسم افزود: طبیعی است که در کشور اختلاف سیاسی وجود داشته باشد؛ اما باید دید چگونه باید این اختلاف را مدیریت کرد. اختلاف باید بر اساس قانون اساسی و قوانین و در چارچوبی باشد که هدف آن بهبود شرایط کشور باشد.

او تاکید کرد: ما با همه برای ساخت دولت و آزادسازی زمین همکاری می‌کنیم و کارنامه ما این را ثابت می‌کند. ما از کسی گواهی وطن‌دوستی نمی‌خواهیم و به کسی هم گواهی نمی‌دهیم. هیچ‌کس حق ندارد خود را مرجع دادن گواهی ملی‌بودن بداند؛ آنها خودشان نیاز دارند کسی از گذشته سیاه و جنایاتشان در جنگ داخلی، تبرئه‌شان کند.

 

دبیرکل حزب‌الله بددن اشاره به مخاطب خود در این بخش از صحبت‌ها گفت که انتخابات پارلمانی حقیقت را آشکار می‌کند و در نهایت داور اصلی است.

توسعه‌طلبی و بدعهدی دشمن

شیخ قاسم در ادامه‌ی صحبت‌های خود گفت: دشمن، دشمنی توسعه‌طلب است؛ به توافق پایبند نیست و تجاوزاتش دائمی است. این تجاوزات ارتباطی به سلاح حزب‌الله ندارد، بلکه با هدف ایجاد اشغال تدریجی لبنان و تحقق «اسرائیل بزرگ» از دروازه لبنان انجام می‌شود.

او تاکید کرد که روابط دولت لبنان با دشمن اسرائیلی فقط باید در چارچوب توافقات باشد و نه بیشتر و چیزی به نام «پساتر از جنوب لیطانی» وجود ندارد؛ دیگر مسائل، امور داخلی لبنان و مربوط به خود لبنانی‌هاست.

مسئله سلاح حزب‌الله نیست

دبیرکل حزب‌الله افزود: آمریکا نباید هیچ دخالتی در موضوع سلاح، استراتژی دفاعی، یا اختلافات داخلی لبنان داشته باشد. آنها می‌خواهند سلاح را بگیرند، منابع مالی را خشک کنند، خدمات را متوقف کنند، مدارس و بیمارستان‌ها را ببندند و سیاست جلوگیری از بازسازی و تخریب خانه‌ها را اجرا کنند.

او تاکید کرد: آنها (آمریکایی‌ها) می‌خواهند ما را به‌طور کامل حذف کنند، آیا می‌خواهید ما را قانع کنید که مسئله فقط گرفتن سلاح است و با آن، مشکلات لبنان حل می‌شود؟

شیخ قاسم تاکید کرد: ما از خود، مردم و کشورمان دفاع خواهیم کرد، آماده فداکاری تا نهایت ممکن هستیم و هرگز تسلیم نخواهیم شد. قدرت ما سخت‌تر و شدیدتر خواهد شد؛ کنار مردم و مجروحانمان خواهیم ماند. ما عهد خود را حفظ خواهیم کرد و از امانت شهدا پاسداری می‌کنیم و عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

او اضافه کرد: به خدمتگزاران اسرائیل اهمیتی نمی‌دهیم. تنها به شهروندان و نیرو‌های سیاسی کشورمان توجه می‌کنیم و در چارچوب یک استراتژی دفاعی ملی، گفت‌و‌گو و همکاری می‌کنیم؛ فقط این چارچوب معتبر است.

نه به خلع سلاح و کمیته مکانیسم

دبیرکل حزب‌الله تاکید کرد: هیچ‌کس در دنیا نمی‌تواند قدرت دفاعی را از بین ببرد؛ این موضوع قطعی است. بگذارید با شکست‌خوردگان امتحانش کنند، نه با ما.

او افزود: مشارکت یک هیأت غیرنظامی لبنان در کمیته «مکانیسم»، نقض شرط اصلی توقف عملیات خصمانه از سوی دشمن بود. شما امتیازی رایگان دادید که هیچ تغییری در رفتار دشمن ایجاد نخواهد کرد. (روز چهارشنبه نمایندگان غیرنظامی لبنان و اسرائیل برای نخستین‌بار پس از دهه‌ها در چارچوب مکانیسم نظارت بر آتش‌بس دیدار کردند.)

شیخ نعیم قاسم در این خصوص توضیح داد: هیأت غیرنظامی رفت و دیدار کرد، اما فشار‌ها و تجاوزات افزایش یافت؛ اسرائیل می‌خواهد به لبنانی‌ها بگوید: می‌خواهیم شما زیر آتش بمانید.

او تاکید کرد که حزب‌الله وظیفه خود را انجام داده و به دولت کمک کرده تا در چارچوب توافق، حاکمیتش را اعمال کند. او افزود: مطمئن باشید وقتی متحد باشیم، هیچ‌کس قادر به انجام کاری نیست.

دبیرکل حزب‌الله در پایان سخنان خود به مقامات لبنان گفت که همسویی با اسرائیل یعنی سوراخ‌کردن کشتی و در آن صورت همه غرق خواهند شد.

منبع: آر تی

