معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اصلاح نقاط حادثه‌خیز به ۹۵۵ نقطه و ساخت راه‌های روستایی به ۲۹۰۰ کیلومتر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: امسال سازمان راهداری به عدد یک میلیون تن پخش آسفالت خواهیم رسید. 

وی ادامه داد: از ابتدای این دولت تا شهریور امسال، اقدامات زیر انجام شده است: لکه‌گیری و روکش آسفالت به میزان حدود ۲۰ هزار کیلومتر در جاده‌های کشور، حفاظ ایمنی به  میزان حدود ۱۱۰۰ کیلومتر، روشنایی به میزان ۲۰۰ کیلومتر، اصلاح نقاط حادثه‌خیز به میزان ۹۵۵ نقطه  و سامانه‌های هوشمند به میزان حدود ۳۰۰ مورد اضافه شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از ساخت راه‌های روستایی به میزان بیش از ۲۹۰۰ کیلومتر رسید.

او بیان کرد: این موارد نشان می‌دهد که چرخ عمران کشور، به‌خصوص در بخش راه، در وزارت راه با سرعت بیشتری در حال حرکت است. ما روزانه ۱۵ پروژه را افتتاح می‌کنیم و همچنین ۱۵ پروژه را کلنگ‌زنی می‌کنیم. این رکورد، رکورد بسیار قابل توجهی است.

اکبری گفت:امروز فکر می‌کنم که حدود ۴۰۰ اکیپ پخش آسفالت در کشور در حال کار هستند. امیدوارم که در این محدوده، که این پروژه افتتاح شده، دیگر شاهد حوادث نباشیم و مردم راضی باشند. 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راهداری
