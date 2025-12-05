روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: صبح امروز لکوموتیو قطار مسافری میانه- تهران، هنگام ورود به ایستگاه هشتگرد از خط خارج شد. خوشبختانه ،به هیچ یک از مسافران آسیبی وارد نشد.

بنابراین اطلاعیه، لکوموتیو قطار مسافری میانه- تهران، ساعت ۱۰:۳۰ صبح هنگام ورود به ایستگاه هشتگرد از خط خارج شد که مامورین فنی و عوامل مربوطه به سرعت اقدامات لازم را برای رفع مشکل انجام دادند.

‌در این حادثه سالن های قطار مسافری دچار آسیب نشد و علت این اتفاق توسط کارشناسان راه آهن، در دست بررسی است.

‌روابط عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ضمن عذرخواهی از مسافران گرامی اعلام می دارد مسافران این قطار با یک رام ریل باس عازم مقصد شدند.

