نمایشگاه تخصصی مبل و‌ لوستر کشور در خوی آغاز بکار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - بزرگترین نمایشگاه تخصصی پاییزه مبل و لوستر کشور در۱۷۰ غرفه درمحل پارک ملت خوی گشایش یافت.
غلامحسین آزادفرماندارخوی در بازدید از این نمایشگاه درگفتگو با خبرنگاران ،با اشاره به اینکه ،ایجاد نمایشگاه دائمی مبل در خوی رقابتپذیری بین تولیدکنندگان را افزایش میدهد.گفت: شهرستان خوی در تولید مبل به یک قطب صنعتی تبدیل شده و مبل تولیدی خوی در سراسر کشور با توجه به کیفیت مطلوب آن مشتریان زیادی دارد.
وی در ادامه افزود: فرمانداری نیز در این زمینه آماده است زمینی برای ایجاداین پروژه قرار دهد.
وی همچنین تصریح کرد: این شهرستان ظرفیت ویژهای در حوزه صنایع چوب و مبلمان دارد و میتواند در سطح ملی نقشآفرینی بیشتر داشته باشد.
در ادامه گفتگو، تقی پورمحمودی، رئیس اتاق اصناف خوی نیز با اشاره به مشارکت تولیدکنندگان ۱۰ استان برتر کشور در این رویداد گفت: نمایشگاه تخصصی مبل و لوستر در ۱۷۰ غرفه و در محل پارک ملت خوی دایر شده است و نیاز جدی داریم که سایت نمایشگاه دائمی در خوی ایجاد شود.
وی افزود: وجود زیرساخت دائمی میتواند به تبادل تجربیات، افزایش کیفیت و رقابتپذیری تولیدکنندگان کمک کند.
لازم به ذکر است که این نمایشگاه به مدت یک هفته در ۱۷۰ غرفه در پارک ملت خوی آماده بازدید علاقهمندان است ودر کنار این نمایشگاه تخصصی مبل ولوستر،غرفه های صنایع غذایی نیز برای استفاده هر چه بهتر مردم راه اندازی شده است.