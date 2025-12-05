باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -ارزش تولید عناب امسال در کشور حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است، اما سهم کمی از این درآمد به جیب کشاورزان می‌رسد. این در حالی است که عناب در بازار‌های بین‌المللی طرفداران زیادی دارد، اما در کشور ما و به ویژه در خراسان جنوبی، فرآوری و عرضه محصولات جانبی آن به‌طور چشمگیر غایب است.

مریم جوادی، مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، با اشاره به نیاز به سرمایه‌گذاری برای ثبت اختراعات و توسعه فرآوری عناب، گفت: برای ثبت اختراع و تولید محصولات فرآوری‌شده، حضور سرمایه‌گذار ضروری است.

پویان، پژوهشگر حوزه کشاورزی، نیز افزود: در آینده امیدواریم شاهد باشیم که محصولات فرآوری‌شده عناب به بازار عرضه شود تا کشاورز و صنعت هر دو بهره‌مند شوند.

در حالی که چین هم رتبه نخست تولید عناب را دارد و هم در زمینه فرآوری و تسلط بر بازار‌های جهانی پیشتاز است، در ایران هنوز جای خالی محصولات فرآوری‌شده عناب به شدت احساس می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که عناب خراسان جنوبی نیازمند توجه ویژه مسئولان و سرمایه‌گذاران است؛ سرمایه‌گذاری که می‌تواند ارزش این محصول ملی را دوچندان کند و فرصت‌های اقتصادی قابل توجهی برای استان ایجاد نماید.