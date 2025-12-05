باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمد نوری مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه اظهار داشت: از اول دی ماه امسال، اعتبار مالیاتی به صورت حساب کاغذی دیگر پرداخت نخواهد شد. این موضوع برای فعالان اقتصادی و کسبوکارها بسیار مهم و حیاتی است.
وی ادامه داد:طبق این قانون جدید، هر خریداری که فاقد صورت حساب الکترونیکی باشد، از اعتبار مالیاتی در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده محروم خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر شما به عنوان یک کسبوکار از صورت حساب کاغذی استفاده کنید، نمیتوانید از مزایای مالیاتی آن بهرهمند شوید و این میتواند به ضرر شما تمام شود.
او بیان کرد:صورت حسابهای الکترونیکی با دقت بیشتری اطلاعات را ثبت و ذخیره میکنند و این باعث میشود که در آینده کمتر با مشکلات مالیاتی مواجه شوید.
وی ادامه داد:استفاده از سیستمهای الکترونیکی میتواند هزینههای مرتبط با چاپ و نگهداری صورت حسابهای کاغذی را کاهش دهد. اطلاعات الکترونیکی به راحتی در دسترس هستند و میتوانید به سرعت به آنها دسترسی پیدا کنید.
او بیان کرد: با توجه به تغییرات جدید در قوانین مالیاتی، فعالان اقتصادی باید به سرعت به سمت استفاده از صورت حسابهای الکترونیکی حرکت کنند. این تغییر نه تنها به شما کمک میکند تا از اعتبار مالیاتی خود بهرهمند شوید، بلکه میتواند به بهبود مدیریت مالی و کاهش هزینههای مربوط به حسابداری نیز منجر شود. بنابراین، هر چه سریعتر اقدام کنید تا در آینده با مشکلات کمتری مواجه شوید.
او بیان کرد: بر اساس قانون، از اول دیماه ۱۴۰۴، صورتحسابهای کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی خواهند بود و خریدارانی که فاکتور الکترونیکی دریافت نکنند، از اعتبار مالیاتی خرید خود در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده محروم میشوند.