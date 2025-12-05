باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - در سال‌های اخیر، تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی باعث شده است برخی مناطق کشور با پدیده فرونشست زمین مواجه شوند. این وضعیت نه تنها زیرساخت‌های شهری را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مدارس و محیط‌های آموزشی را نیز تهدید می‌کند. کارشناسان و مسئولان آموزش و پرورش هشدار می‌دهند که ترک‌خوردگی و نشست ساختمان‌ها می‌تواند ایمنی دانش‌آموزان را به خطر بیندازد و رسیدگی سریع و مقاوم‌سازی سازه‌ها ضروری است.

در همین راستا علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به بازدید اخیر خود از برخی مدارس در شهر کاشان، گفت: متأسفانه به دلیل تغییرات اقلیمی، برخی از ساختمان‌های مدارس دچار آسیب‌هایی مانند ترک‌خوردگی شده‌اند. در صورتی که آسیب‌ها محدود باشد، مقاوم‌سازی انجام می‌شود تا هیچ مخاطره‌ای برای دانش‌آموزان ایجاد نشود و اگر ساختمان‌ها خطرآفرین باشند، دانش‌آموزان ناچار به جابجایی خواهند شد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بیشترین موارد فرونشست مربوط به شهر اصفهان و اطراف آن است؛ افزود: این مشکل در برخی مناطق دیگر کشور نیز مشاهده می‌شود، اما شدت آن در اصفهان بیشتر است.

هم‌زمان با تلاش‌ها برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، برخی مدارس در مناطق آسیب‌دیده، نیازمند جابجایی دانش‌آموزان هستند تا مخاطرات احتمالی کاهش یابد. همچنین حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تمامی مدارس آسیب‌دیده ناشی از فرونشست زمین در استان اصفهان شناسایی شده و برنامه‌های تعمیر، بازسازی و جایگزینی آن‌ها در قالب نهضت مدرسه‌سازی در حال اجرا است.

رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس با بیان اینکه دشت اصفهان در سال‌های اخیر با پدیده فرونشست به‌صورت جدی مواجه بوده است، افزود: در برخی مدارس این منطقه ترک‌خوردگی‌ و آسیب‌های سازه‌ای مشاهده شد که بلافاصله دانش‌آموزان از محیط مدرسه خارج و ایمن‌سازی‌های اولیه انجام شد. خوشبختانه بخشی از این مدارس بازسازی و افتتاح شده و برای باقی آن‌ها نیز اعتبار لازم اختصاص یافته است.

خان‌محمدی درباره آمار مدارس درگیر فرونشست در کشور ادامه داد: آمار تفکیکی قابل ارائه است، اما آنچه مسلم است، بیشترین موارد شناسایی‌شده مربوط به استان اصفهان بوده که علت آن نیز شدت بالای فرونشست در این دشت است. البته ممکن است برخی آسیب‌ها در مدارس استان‌های دیگر نیز به دلایل مختلف از جمله فرسودگی، ترک‌خوردگی یا شرایط زمین‌شناسی باشد، اما موارد مرتبط با فرونشست زمین به‌طور ویژه در اصفهان مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با تأکید بر اینکه صرفاً ساخت مدرسه پاسخگوی همه چالش‌ها نیست، تصریح کرد: تا زمانی که الگوی مصرف آب و منابع اصلاح نشود و ریشه‌های فرونشست مهار نگردد، نمی‌توان انتظار داشت که این مشکل به‌طور کامل برطرف شود. همان‌طور که مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرهای بزرگ نیز باعث خالی‌شدن مدارس در برخی مناطق و فشار مضاعف بر استان‌هایی مانند تهران شده است.

خان‌محمدی گفت: ضروری است دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت کشور، سیاست‌های مهاجرتی را بازنگری و سختگیرانه‌تر اجرا کنند؛ چرا که کمبود آب، برق، سوخت، ترافیک و فشار بر زیرساخت‌ها در کلان‌شهرها از پیامدهای مستقیم این تمرکز جمعیت است.

رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس اظهار کرد که در نهضت مدرسه‌سازی، تمامی مدارسی که خالی از دانش‌آموز شده یا به دلیل فرونشست آسیب دیده‌اند، دارای ردیف اعتباری مشخص هستند و روند جایگزینی یا بازسازی آنها در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است، مسئولان آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس با شناسایی مدارس آسیب‌دیده و اجرای برنامه‌های مقاوم‌سازی و بازسازی، تلاش می‌کنند تا دانش‌آموزان در محیطی ایمن به تحصیل ادامه دهند. این اقدامات نشان می‌دهد که پاسخ به چالش‌های ناشی از فرونشست زمین، تنها با ساخت مدرسه جدید ممکن نیست و رسیدگی فوری و برنامه‌ریزی‌شده برای حفظ امنیت کلاس‌ها ضروری است و تمام ارگان‌ها و دستگاه‌ها باید به یاری آموزش و پرورش بیایند.