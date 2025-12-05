باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوسمار ویرا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی بدون گل سرخابی‌ها در دربی ۱۰۶ تهران اظهار کرد: به نظرم ما بازی را خوب شروع کردیم و توانستیم روند مسابقه را کنترل کنیم و بازی دست‌مان بود، اما وقتی کمی زمان گذشت، بازیکنان به خاطر اینکه سریع ضربه زدند، نتوانستیم از موقعیت‌ها استفاده کنیم. استقلال هم روش بازی‌اش را بلد است و توانست چند ضدحمله به ما بزند.او افزود: در نیمه دوم استقلال در زمین ما پرس کرد. متأسفانه ما در برخی مناطق خصوصاً سمت چپ نتوانستیم رو به جلو برویم. اگر رو به جلوتر می‌رفتند می‌توانستیم شانس‌های بیشتری ایجاد کنیم. در ۱۰ دقیقه بازی چند موقعیت از سمت چپ توسط میلاد محمدی و چند بازیکن دیگر ایجاد شد، اما نتوانستیم استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره اینکه هواداران انتظار یک بازی هجومی را از پرسپولیس داشتند، اما این اتفاق رخ نداد و آیا او از سبک بازی تیمش راضی است، گفت: به هر حال می‌خواهم از هواداران عذرخواهی کنم که نتوانستیم انتظارات آنها را برآورده کنیم. استقلال امروز در فاز دفاعی خیلی خوب کار کرد. نتیجه این بازی خیلی مهم بود، سه امتیاز می‌توانست با توجه به جایگاه ما مهم باشد. ما سعی می‌کنیم روی زمین بازی و بازی‌سازی کنیم. درصد مالکیت توپ هم بیشتر برای ما بود، اما متأسفانه نتوانستیم نتیجه لازم را بگیریم.

اوسمار در واکنش به سوالی درباره مدافعان کناری تیمش و اینکه این بازیکنان به کار تیمی کمک چندانی نمی‌کنند و آیا فکری برای تقویت تیم در نیم‌فصل دارد یا خیر، تصریح کرد: من هم موافقم. در سالی که ما قهرمان شدیم دانیال اسماعیل‌فر و عبدالکریم حسن خیلی به ما کمک کردند، اما اینکه گفتید دفاع‌های کناری ما اشتباه داشتند، باید بگویم که هر دوی آنها نقش متفاوتی داشتند. میلاد محمدی رو به جلو بازی می‌کرد و حمله را پوشش می‌داد، اما اوریه قرار بود عقب بازی و در بازی‌سازی کمک کند. در نیم‌فصل هم باید بگویم که دلیل خاصی نمی‌بینم که بازیکنی عوض کنیم و تغییری در این دو پست صورت بگیرد.



او در پاسخ به این سوال که هواداران انتظار بیشتری از استقلال داشتند، این تیم چندین بازی است که نتوانسته پرسپولیس را شکست دهد و حتی در لحظاتی از بازی بازیکنان این تیم اتلاف وقت می‌کردند، تصریح کرد: به نظر من در فوتبال هر کسی روش بازی خودش دارد. من چیز خاصی در مورد اتلاف وقت ندیدم. حتی در موقعیت‌هایی بازی را زود شروع و چند موقعیت خطرناک هم ایجاد کردند.

سرمربی پرسپولیس درباره احتیاط بیش از حد تیمش در دربی بیان کرد: به نظرم اگر شما مالکیت توپ را ببینید متوجه می‌شوید که بیشتر توپ و میدان دست ما بوده است. من همیشه ترجیح می‌دهم که روی زمین و کار‌های رو به جلو برویم. اینجا هم زمین ما نبوده و خانه ما نیست. ما سفر کردیم و اینجا بازی را انجام دادیم. این بازی سوم ما هست و از ۹ امتیاز ممکن، هفت امتیاز گرفتیم. در هر بازی هم سعی کردیم بهتر باشیم.

او خاطر نشان کرد: می‌خواهم بگویم کل ایران خانه پرسپولیس است، اما فقط استادیومی که امروز در آن بودیم خانه ما نیست.

اوسمار درباره اینکه پرسپولیس پلن «ب» نداشت برای باز کردن گره بازی، گفت: ما همیشه پلن «ب» داریم، اما امروز پلن اول ما درست کار می‌کرد. فقط شاید ضربه آخر درست از آب درنیامد. هر زمانی هم که نزدیک محوطه می‌شدیم هفت، هشت بازیکن حریف داخل محوطه بودند و این کار ما را سخت‌تر می‌کرد. در فوتبال باید از سانتیمتر‌ها استفاده کنید، اما نتوانستیم این کار را انجام دهیم.