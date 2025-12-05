سپاهان با پیروزی خانگی مقابل فجرسپاسی به صدر جدول لیگ برتر فوتبال صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۷ در ورزشگاه خانگی‌اش نقش جهان میزبان فجرسپاسی شیراز بود. شاگردان محرم نویدکیا با توجه به تساوی دربی پایتخت با پیروزی در این دیدار می‌توانستند به صدر جدول صعود کنند.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم سپاهان حالت هجومی‌تر به خود گرفت و تلاش بیشتری برای باز کردن دروازه فجر انجام داد تا اینکه در دقیقه ۶۳ انزو کریولی مهاجم فرانسوی با تیزهوشی موفق شد دروازه فجر را باز کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در ادامه باز هم سپاهانی به دنبال گلزنی بودند و در دقیقه ۳+۹۰ محمد عسگری با حرکتی انفرادی توانست دروازه فجر را باز کند و اختلاف را به ۲ گل رساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
سپاهان در نهایت با نتیجه ۲ - ۰ به برتری رسید و با ۲۱ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار گرفت.
فجرسپاسی نیز با ۱۵ امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد.
برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، سپاهان ، فجرسپاسی شیراز ، محرم نویدکیا
خبرهای مرتبط
لیگ برتر فوتبال؛
چادرملو ۰ - ۰ ذوب آهن/ دیدار کویرنشینان برنده نداشت + فیلم
لیگ برتر فوتبال؛
خیبر ۰ - ۰ شمس آذر/ توقف شاگردان رحمتی در خانه + فیلم
لیگ برتر فوتبال؛
گل گهر ۰ - ۱ پیکان/ تداوم برد‌های اقتصادی شاگردان دقیقی + فیلم
لیگ برتر فوتبال؛
تراکتور ۰ - ۰ استقلال خوزستان/ فرصت صدرنشینی پرشور‌ها از دست رفت
پرسپولیس - استقلال؛ نبرد صدرنشینی در دربی ۱۰۶
هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال؛
سپاهان به دنبال صدرنشینی در نقش جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ زور سرخابی‌ها به هم نرسید
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
سپاهان به دنبال صدرنشینی در نقش جهان
پرسپولیس - استقلال؛ نبرد صدرنشینی در دربی ۱۰۶
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
صعود مبینا نعمت زاده و زینالی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ ساغر مرادی حذف شد
پیروزی ۴ تکواندوکار ایران در روز سوم قهرمانی جهان
منچستریونایتد ۱ - ۱ وستهم/ ناامیدی بزرگ در اولدترافورد + فیلم
حذف زودهنگام میلان از جام‌حذفی ایتالیا/ عقاب‌ها خیلی زود انتقام گرفتند + فیلم
غایبان استقلال مقابل پرسپولیس مشخص شدند
آخرین اخبار
سنگ پرانی از سوی مردم فرهیخته بعید است/ اسم این بازی را نمی‌شود دربی گذاشت
ساپینتو: وقتی در خانه حریف نمی‌بریم، نباید بازی را واگذار کنیم
ملوان ۲ - ۱ مس رفسنجان/ شاگردان زارع بعد از ۴ بازی رنگ برد را دیدند + فیلم
کنعانی زادگان: حسرت ۸ ساله استقلال برای برد ۹ ساله شد
سپاهان ۲ - ۰ فجر سپاسی/ طلایی پوشان به صدر رفتند + فیلم
اوسمار: از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می‌کنم
فولاد در خانه متوقف شد
رکورد نباختن پرسپولیس در دربی به ۱۹ رسید
صعود مبینا نعمت زاده و زینالی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ ساغر مرادی حذف شد
بسکتبال ایران همچنان ۲۶ جهان و چهارم آسیا
پیروزی ۴ تکواندوکار ایران در روز سوم قهرمانی جهان
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ زور سرخابی‌ها به هم نرسید
حضور رستمیان در فینال جام‌های جهانی
کولینا: کاملا آماده ارتقای شرایط روانی داوران در جام جهانی هستیم
غایبان استقلال مقابل پرسپولیس مشخص شدند
اسکی بین‌المللی ایتالیا؛ پایان کار نمایندگان ایران
منچستریونایتد ۱ - ۱ وستهم/ ناامیدی بزرگ در اولدترافورد + فیلم
حذف زودهنگام میلان از جام‌حذفی ایتالیا/ عقاب‌ها خیلی زود انتقام گرفتند + فیلم
سپاهان به دنبال صدرنشینی در نقش جهان
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
پرسپولیس - استقلال؛ نبرد صدرنشینی در دربی ۱۰۶
سرمربی استقلال: نقش هواداران تعیین‌کننده است