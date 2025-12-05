سپاهان با پیروزی خانگی مقابل فجرسپاسی به صدر جدول لیگ برتر فوتبال صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۷ در ورزشگاه خانگی‌اش نقش جهان میزبان فجرسپاسی شیراز بود. شاگردان محرم نویدکیا با توجه به تساوی دربی پایتخت با پیروزی در این دیدار می‌توانستند به صدر جدول صعود کنند.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم سپاهان حالت هجومی‌تر به خود گرفت و تلاش بیشتری برای باز کردن دروازه فجر انجام داد تا اینکه در دقیقه ۶۳ انزو کریولی مهاجم فرانسوی با تیزهوشی موفق شد دروازه فجر را باز کند.

در ادامه باز هم سپاهانی به دنبال گلزنی بودند و در دقیقه ۳+۹۰ محمد عسگری با حرکتی انفرادی توانست دروازه فجر را باز کند و اختلاف را به ۲ گل رساند.