هم‌زمان با افزایش فشار‌های دیپلماتیک بر کی‌یف، مذاکره‌کنندگان اوکراینی در میامی با فرستادگان ترامپ گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مذاکره‌کنندگان اوکراین در روز گذشته وارد میامی شدند تا گفت‌و‌گو‌های مربوط به تلاش‌های صلح با نمایندگان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا یعنی استیو ویتکاف و جرد کوشنر را ادامه دهند.

رستم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین و آندری هناتوف، رئیس دفتر فرماندهی نیرو‌های مسلح اوکراین، پس از آن‌که دور نخست مذاکرات را در ۳۰ نوامبر و ۱ دسامبر در فلوریدا رهبری کردند، بار دیگر با مقام‌های آمریکایی دیدار کردند.

به گفته یک منبع در هیأت اوکراینی که با رسانه اوکراینی «سوسپیلنه» گفت‌و‌گو کرده، مذاکرات در شامگاه چهارم دسامبر به پایان رسید، بدون آن‌که جزئیات بیشتری ارائه شود.

این سفر در حالی انجام می‌شود که موجی از تلاش‌های دیپلماتیک پس از حمایت آمریکا از یک طرح ۲۸ بندی که بسیاری آن را فشار واشنگتن برای واداشتن اوکراین به نوعی تسلیم در جنگ تمام‌عیار روسیه تلقی کردند، در جریان است.

پس از چند دور مذاکره، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در ۲ دسامبر اعلام کرد که نسخه اصلاح‌شده طرح اکنون شامل ۲۰ بند است. به گفته او، موضوعات حساس اصلی که هنوز مورد بحث‌اند عبارتند از: مسئله سرزمینی، استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه و تضمین‌های امنیتی برای اوکراین.

دیدار میامی پس از آن صورت می‌گیرد که ویتکاف و کوشنر برای گفت‌و‌گو درباره نسخه اصلاح‌شده طرح صلح به مسکو رفتند و با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار کردند.

یوری اوشاکوف، مشاور ارشد کرملین که در این مذاکرات حضور داشت، این دیدار را «بسیار مفید، سازنده و کاملا محتوایی» توصیف کرد، اما گفت که هنوز هیچ توافق مشخصی حاصل نشده است.

دونالد ترامپ نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید در ۳ دسامبر، دیدار میان هیات آمریکایی و پوتین را «ثمربخش» توصیف کرد.

منبع: کی‌یف ایندیپندنت

برچسب ها: جنگ اوکراین ، اوکراین و آمریکا
خبرهای مرتبط
جوانان اوکراین «تنها سلاحی» که لهستان به اوکراین می‌دهد
پوتین: کی‌یف مانع صلح می‌شود
اوکراین: صلح واقعی می‌خواهیم، نه مماشات با روسیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا ممنوعیت سفر را به بیش از ۳۰ کشور گسترش می‌دهد
ادعای جرازلم پست درباره معامله مخفی ایران و تایلند علیه اسرائیل
گزارش حمله به کشتی در نزدیکی سواحل یمن
بن‌بست متحرک: فلج نظامی در کمین اروپا
ترکی الفیصل: اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
نامزد ریاست‌جمهوری هندوراس: دخالت ترامپ شانس پیروزی مرا کاهش داد
آمریکا چهار نفر را در حمله به یک شناور ادعایی قاچاق مواد مخدر کشت
اسرائیل بودجه نظامی ۲۰۲۶ را ۳۴.۶ میلیارد دلار تعیین کرد
تاکید رئیس‌جمهور لبنان بر لزوم فشار به اسرائیل برای عقب‌نشینی
هوش مصنوعی؛ اهرم آپارتاید رژیم صهیونیستی
آخرین اخبار
پوتین و مودی بر سر گسترش روابط تجاری توافق کردند
ادامه مذاکرات صلح اوکراین و آمریکا در میامی
شیخ نعیم قاسم: در برابر فشار و تجاوز تسلیم نخواهیم شد
بیانیه ریاست‌جمهوری عراق درباره جنجال تجمید اموال حزب‌الله و انصارالله
لابی آمریکا علیه طرح اروپا برای استفاده از اموال بلوکه‌شده روسیه
دستگیری ۲۳۳ نفر در ترکیه به ظن ارتباط با داعش
تاکید رئیس‌جمهور لبنان بر لزوم فشار به اسرائیل برای عقب‌نشینی
ادعای جرازلم پست درباره معامله مخفی ایران و تایلند علیه اسرائیل
آمریکا فروش بمب به کانادا به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار را تأیید کرد
پوتین: روسیه آماده تامین «بدون وقفه» سوخت برای هند است
ترکی الفیصل: اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان نقض قطعنامه ۱۷۰۱ است
هوش مصنوعی؛ اهرم آپارتاید رژیم صهیونیستی
پارلمان یونان خرید سامانه‌های راکتی از اسرائیل را تصویب کرد
جریمه ۷ میلیون دلاری آمریکا علیه شرکت نیویورکی به دلیل نقض تحریم‌های روسیه
پوتین در دهلی نو؛ مودی از تلاش‌های صلح در اوکراین حمایت کرد
کرملین: تاریخ دیدار بعدی پوتین با فرستاده آمریکا تعیین نشده است
اسرائیل بودجه نظامی ۲۰۲۶ را ۳۴.۶ میلیارد دلار تعیین کرد
گزارش حمله به کشتی در نزدیکی سواحل یمن
پایبندی کامل روسیه به موضع خود در قبال فلسطین
آمریکا چهار نفر را در حمله به یک شناور ادعایی قاچاق مواد مخدر کشت
نامزد ریاست‌جمهوری هندوراس: دخالت ترامپ شانس پیروزی مرا کاهش داد
بن‌بست متحرک: فلج نظامی در کمین اروپا
آمریکا ممنوعیت سفر را به بیش از ۳۰ کشور گسترش می‌دهد
رسانه‌های عبری: ترامپ طی هفته‌های آینده مرحله دوم آتش‌بس غزه را اعلام می‌کند
ترامپ برای مذاکرات سطح بالا با چین آماده می‌شود
واکنش حماس به گزارش‌های آمریکا در مورد وخامت اوضاع اسرای فلسطینی
چت‌بات‌های هوش مصنوعی قادر به تغییر نظرات سیاسی مردم هستند
پوتین: توازن قدرت جهانی در حال تغییر است