مذاکرهکنندگان اوکراین در روز گذشته وارد میامی شدند تا گفتوگوهای مربوط به تلاشهای صلح با نمایندگان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا یعنی استیو ویتکاف و جرد کوشنر را ادامه دهند.
رستم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین و آندری هناتوف، رئیس دفتر فرماندهی نیروهای مسلح اوکراین، پس از آنکه دور نخست مذاکرات را در ۳۰ نوامبر و ۱ دسامبر در فلوریدا رهبری کردند، بار دیگر با مقامهای آمریکایی دیدار کردند.
به گفته یک منبع در هیأت اوکراینی که با رسانه اوکراینی «سوسپیلنه» گفتوگو کرده، مذاکرات در شامگاه چهارم دسامبر به پایان رسید، بدون آنکه جزئیات بیشتری ارائه شود.
این سفر در حالی انجام میشود که موجی از تلاشهای دیپلماتیک پس از حمایت آمریکا از یک طرح ۲۸ بندی که بسیاری آن را فشار واشنگتن برای واداشتن اوکراین به نوعی تسلیم در جنگ تمامعیار روسیه تلقی کردند، در جریان است.
پس از چند دور مذاکره، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در ۲ دسامبر اعلام کرد که نسخه اصلاحشده طرح اکنون شامل ۲۰ بند است. به گفته او، موضوعات حساس اصلی که هنوز مورد بحثاند عبارتند از: مسئله سرزمینی، استفاده از داراییهای بلوکهشده روسیه و تضمینهای امنیتی برای اوکراین.
دیدار میامی پس از آن صورت میگیرد که ویتکاف و کوشنر برای گفتوگو درباره نسخه اصلاحشده طرح صلح به مسکو رفتند و با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه دیدار کردند.
یوری اوشاکوف، مشاور ارشد کرملین که در این مذاکرات حضور داشت، این دیدار را «بسیار مفید، سازنده و کاملا محتوایی» توصیف کرد، اما گفت که هنوز هیچ توافق مشخصی حاصل نشده است.
دونالد ترامپ نیز در گفتوگو با خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید در ۳ دسامبر، دیدار میان هیات آمریکایی و پوتین را «ثمربخش» توصیف کرد.
منبع: کییف ایندیپندنت