به گفته کارشناس هواشناسی قم تا روز دوشنبه به علت سکون نسبی هوا شاهد انباشت آلاینده‌های جوی خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- کارشناس اداره کل هواشناسی قم گفت: پیش بینی می‌کنیم تا روز دوشنبه به علت سکون نسبی هوا و پایداری شرایط جوی، شاهد انباشت آلاینده‌ها باشیم.

مرتضی صبوری افزود: روز سه شنبه و چهارشنبه شاهد ورود سامانه بارشی به استان خواهیم بود. 

وی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: طی دو روز آینده شاهد افزایش نسبی دمای هوا خواهیم بود به طوری که امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۱۶ درجه، فردا ۱۸ درجه و روز یکشنبه ۱۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.

کارشناس هواشناسی افزود: سردترین نقطه استان طی ۲۴ ساعت گذشته منطقه نیزار با منفی یک درجه سانتیگراد بود.

برچسب ها: هواشناسی قم ، وضعیت جوی قم
