باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسن عباس‌زاده معاون وزیر نفت با بیان اینکه مجتمع بیدبلند بخش عمده‌ای از ظرفیت خود را وارد مدار تولید کرده است، افزود: بر اساس آخرین گزارش‌ها، این پالایشگاه اکنون ۸۰ درصد خوراک خود را دریافت می‌کند و با تکمیل جمع‌آوری فلرها، ظرفیت آن به ۱۰۰ درصد می‌رسد و می‌توان از ظرفیت موجود در بیدبلند در مسیر رشد و پیشرفت صنعت ارزش آفرین پتروشیمی بهره‌مند شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی جمع‌آوری روزانه حدود ۶۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز مشعل را یکی از اهداف کلیدی این پروژه دانست و تأکید کرد: این موضوع جزو دستورهای مؤکد رئیس‌جمهوری و وزیر نفت است تا گازهای ارزشمند مشعل به جای سوختن، وارد زنجیره تولید کشور شوند.

عباس‌زاده به توسعه پروژه تولید پروپیلن از خوراک پروپان در کنار مجتمع بیدبلند اشاره کرد و گفت: این پروژه ارزشمند که اکنون فعال بوده و عملیات آن در حال پیشرفت است، با تأمین منابع مالی حاصل از انتشار اوراق مرابحه ارزی، شتاب بیشتری خواهد گرفت و به‌زودی به مرحله بهره‌برداری نزدیک می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرح، افزون بر جلوگیری از خام‌فروشی، اشتغال قابل‌توجهی برای مردم منطقه به‌ویژه در بخش صنایع پایین‌دست ایجاد می‌کند. پلی‌پروپیلن یکی از محصولات مهم و راهبردی صنعت پتروشیمی است که زنجیره ارزش گسترده‌ای دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی حجم کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در زنجیره پروژه‌های بیدبلند را بیش از ۵ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: صرفاً بخش جمع‌آوری و انتقال گازهای فلر، بدون احتساب تجهیزات پالایشی، ۱.۱ میلیارد دلار هزینه داشته است و خوشبختانه این بخش اکنون با پیشرفت قابل‌توجهی همراه است.

عباس زاده با اشاره به اینکه جمع‌آوری گازهای فلر یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های صنعت نفت است، تصریح کرد: برخی از این فلرها بیش از ۷۰ سال قدمت داشته‌اند و اتصال آن‌ها به شبکه جمع‌آوری نیازمند مسیرهای طولانی لوله‌کشی و نصب کمپرسورهای متعدد بوده است. امروز خوشبختانه با تلاش بی‌وقفه متخصصان، اتصال بخش زیادی از این فلرها نهایی شده است.

وی از جمع‌آوری گاز از ۵۷ فلر در قالب این پروژه خبر داد و گفت: تا این لحظه ۱۴ فلر خاموش شده و گاز آن‌ها وارد مسیر فرآورش شده است. سایر فلرها نیز با سرعت در حال اتصال به شبکه هستند و طبق برنامه، تا پایان سال آینده بخش عمده عملیات تکمیل می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: این پروژه به‌تنهایی بخش بزرگی از تعهدات ایران در حوزه کاهش انتشار کربن و عمل به معاهدات محیط‌زیستی را پوشش می‌دهد.

عباس‌زاده با اشاره به چهار پروژه اصلی جمع‌آوری گازهای مشعل گفت: مجموع حجم گاز جمع‌آوری‌شده از این طرح‌ها ۱.۵ میلیارد فوت‌مکعب در روز معادل ۴۲ میلیون مترمکعب خواهد بود که سهم مهمی در کاهش ناترازی گاز کشور دارد.

وی چهار پروژه بزرگ را شامل موارد زیر عنوان کرد: بیدبلند خلیج فارس: بزرگ‌ترین پروژه جمع‌آوری و فرآورش گازهای فلر، پالایشگاه گاز خلیج فارس به‌عنوان پروژه مادر، پروژه جمع‌آوری گازهای فلر در حوزه انتخابیه بهبهان و استان خوزستان، پروژه بهبود عملکرد فلرها و تأمین خوراک پتروشیمی مارون.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: در پروژه خلیج فارس، روزانه ۲۴۰ میلیون فوت‌مکعب گاز جمع‌آوری می‌شود که بخش عمده آن اکنون در سرویس قرار دارد و خوراک مجتمع‌های پتروشیمی بندرامام را نیز تأمین می‌کند.

عباس‌زاده تأمین خوراک را مهم‌ترین چالش برنامه هفتم توسعه صنعت پتروشیمی دانست و بیان کرد: در حال حاضر ۲۲ درصد ظرفیت صنعت پتروشیمی خالی است و دلیل اصلی این وضعیت، کمبود خوراک است. جمع‌آوری گازهای فلر، مهم‌ترین و پایدارترین راهکار برای تأمین خوراک این صنعت راهبردی است.

وی افزود: در سال اول برنامه هفتم، تمامی تکالیف صنعت پتروشیمی به‌طور کامل انجام شد. در سال دوم نیز از ۱۵ طرح هدف‌گذاری شده برای افزایش ۷ میلیون تن ظرفیت اسمی، ۱۰ طرح محقق شده است و یکی از طرح‌ها تا خردادماه به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به برنامه بهینه‌سازی مصرف گاز در استان‌های سردسیر گفت: پارسال با مشارکت دو مجتمع پتروشیمی، پروژه‌هایی در پنج استان سردسیر عملی شد که نقش مؤثری در کاهش مصرف گاز و تأمین خوراک مجتمع‌ها داشت. امسال نیز پروژه‌های مشابهی در حال اجراست. همچنین جایگزینی خوراک نیروگاه‌ها با LNG نیز یکی از مسیرهای مهم آزادسازی گاز برای صنعت پتروشیمی است.

پیگیری هفتگی رئیس‌جمهوری برای تسریع در جمع‌آوری فلرها

عباس‌زاده با اشاره به تمرکز دولت بر جمع‌آوری گازهای همراه نفت گفت: رئیس‌جمهوری هر چهارشنبه جلسات ویژه‌ای با مدیران ارشد صنعت نفت برگزار می‌کنند و بر تسریع بهره‌برداری از پروژه‌های مشعل تأکید دارند. این نگاه سبب شده پیشرفت پروژه‌ها سرعت بیشتری بگیرد.

وی با اشاره به حضور گسترده نیروهای متخصص در رگ‌سفید، اهواز، گسترش، امیدیه و دیگر مناطق بیان کرد: اجرای این پروژه‌ها اشتغال مستقیم و غیرمستقیم چشمگیری ایجاد کرده و زنجیره‌ای از فرصت‌های صنعتی و خدماتی را در استان خوزستان فعال کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان با قدردانی از سرمایه‌گذاران و مجریان پروژه‌ها گفت: جمع‌آوری گازهای فلر، افزون بر تأمین خوراک پتروشیمی‌ها، آلودگی هوا را در یکی از حساس‌ترین استان‌های کشور کاهش می‌دهد. این پروژه هدیه‌ای ارزنده از سوی صنعت نفت و پتروشیمی به مردم خوزستان و استان‌های همجوار است.