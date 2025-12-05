باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و نارندرا مودی، نخست وزیر هند توافق کردند که علیرغم فشارهای غرب بر دهلی نو برای کاهش روابط با مسکو، تجارت را فراتر از حوزه نفت و دفاع گسترش دهند.
روسیه اعلام کرده است که میخواهد کالاهای هندی بیشتری را وارد کند تا تجارت با این کشور را طی ۵ سال آینده به ۱۰۰ میلیارد دلار برساند.
در همین حال، مودی اعلام کرد که روابط مسکو و دهلی نو «از آزمون زمان سربلند بیرون آمده است». مودی با توصیف همکاری پایدار هند و روسیه به عنوان «ستاره راهنما»، گفت: «این روابط بر اساس احترام متقابل و اعتماد عمیق، همیشه از آزمون زمان سربلند بیرون آمده است».
او در کنار پوتین به خبرنگاران گفت: «ما در مورد یک برنامه همکاری اقتصادی تا سال ۲۰۳۰ توافق کردهایم. این امر تجارت و سرمایهگذاری ما را متنوعتر، متعادلتر و پایدارتر خواهد کرد.» از سوی دیگر، پوتین گفت که روسیه به تأمین سوخت هند ادامه خواهد داد.
در میان قراردادهای امضا شده، دو کشور توافق کردند که هندیها برای کار به روسیه بروند، دو کشور یک کارخانه کود شیمیایی مشترک در روسیه راهاندازی کنند و همکاری خود را در کشاورزی، مراقبتهای بهداشتی و کشتیرانی افزایش دهند.
مسکو و دهلی نو همچنین توافق کردند که روابط دفاعی خود را افزایش دهند. این مسئله شامل تولید مشترک قطعات یدکی، اجزا، مجموعهها و سایر محصولات برای سرویسدهی به سلاحها و تجهیزات نظامی روسیه در هند خواهد بود.
پوتین همچنین در جریان این سفر، فشار آمریکا بر هند برای عدم خرید نفت روسیه را به چالش کشید. او گفت: «اگر آمریکا حق خرید سوخت (هستهای) ما را دارد، چرا هند نباید همین امتیاز را داشته باشد؟» و افزود که در این مورد با ترامپ صحبت خواهد کرد.
پوتین که برای سفری دو روزه به دهلی نو رفته، روز گذشته توسط نارندرا مودی مورد استقبال گرمی قرار گرفت. هند بزرگترین خریدار تسلیحات و نفت دریایی روسیه در جهان است و این سفر در حالی صورت گرفته که آمریکا تلاش دارد فشارها را بر دهلی نو افزایش داده و مانع خرید نفت روسیه شود.
