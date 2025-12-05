ووشوکاران نونهال و جوان قمی با کسب ۹ مدال در مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان،خوش درخشیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- بانوان نونهال و جوان ووشوکار قم در مسابقات انتخابی تیم ملی گرامیداشت شهدای  جنگ ۱۲ روزه  با کسب ۹ مدال رنگارنگ خوش درخشیدند. 

در رده نونهالان و در بخش تالو، سارا جانقلی با کسب مدال طلای تایچی‌جین و نقره تایچی‌چوان درخشش ویژه‌ای داشت. پرمیس اسمعیلی نیز با مدال طلای گوئن‌شو به مقام نخست رسید. ویانا زلفی‌گل مدال نقره چیانگ‌شو را به دست آورد و سارینا علی‌محمدی در جین‌شو و دنیز فیض‌آبادی در تایچی‌چوان به مدال برنز رسیدند.

در بخش جوانان تالو، سارا حاجی‌مرادی صاحب مدال نقره چانگ‌چوان شد و نیایش قمری مدال برنز نن‌گوئن را کسب کرد. همچنین در بخش ساندا، پرنیا حسن‌نژاد مدال برنز وزن ۵۲ کیلوگرم را به دست آورد.

این رقابت‌ها در تبریز برگزار شد و نفرات برتر از ۳۰ آذر تا ۲ دی‌ماه در اردوی انتخابی تیم ملی شرکت خواهند کرد تا برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان چین آماده شوند.

منبع:ورزش و جوانان قم

