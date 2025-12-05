باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه بیش از ۴۵۰۰ واحد مسکونی به تفکیک شهری و روستایی افتتاح و به هموطنان تحویل داده شد گفت: این اقدام به عنوان بخشی از برنامه‌ریزی‌های انجام شده ، در راستای بهبود شرایط مسکن مردم صورت گرفت.

صادق همچنین به کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرای خدمات پشتیبان سکونتی اشاره کرد. این خدمات شامل مواردی از جمله آموزش و پرورش، فضاهای ورزشی، فضای سبز،خدمات درمانی، مساجد،کلانتری‌ها، مراکز تجاری کوچک است.

وی بیان کرد که در برخی از سایت‌ها، عدم وجود این خدمات پشتیبان مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده بود و این پروژه‌ها می‌توانند به حل این مسائل کمک کنند.

وزیر راه و شهرسازی به آغاز عملیات اجرایی و بهسازی در دو محور از راه‌های استان اشاره کرد. همچنین، وی از پایان عملیات ریل‌گذاری پروژه‌ای که سال‌ها در دست پیگیری بود، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این پروژه تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

صادق تأکید کرد که در جلسه شورای برنامه‌ریزی با حضور استاندار و نمایندگان استان، دغدغه‌های مختلف حوزه‌های انتخابی از جمله مسکن ایثارگران و نیازهای پشتیبانی لجستیکی بررسی و به مصوبات سفر افزوده خواهد شد.