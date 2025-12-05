باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمدحسین کنعانی‌زادگان مدافع تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی مقابل استقلال در مورد درگیری با سرژ اوریه گفت: متاسفانه اوریه با سحرخیزان درگیر شد. احترام در فوتبال مهم است و به خود سحرخیزان هم گفتم. من وسط رفتم که مشکلی پیش نیاید. او خیلی عصبی بود و دوست هم داشت که بازی را ببریم . موضوع خاصی بین آنها رد و بدل نشده و ظاهرا به خاطر پرتاب بطری هواداران بوده که اوریه موضوع را به داور گفته است.

او ادامه داد: برای استقلال احترام قائل هستیم، اما امروز بازی خوبی بود. استقلال ۹۰ دقیقه از نیمه خود بالا نیامد و منتظر اشتباه ما بود. آنها در یکی دو صحنه موفق به ضد حمله شدند. ما بدشانسی هم آوردیم و گل نزدیم. حسرت ۸ ساله استقلال برای برد ۹ ساله شد.

بازیکن سابق پرسپولیس در مورد بازگشت اوسمار گفت: از وقتی او آمده همدلی بیشتر شده است. به کسی قول نمی دهیم که قهرمان می شویم اما بازی به بازی جلو می‌رویم.