مدافع تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید که حسرت ۸ ساله استقلال برای برد ۹ ساله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمدحسین کنعانی‌زادگان مدافع تیم فوتبال پرسپولیس  پس از تساوی  مقابل استقلال در مورد درگیری با سرژ اوریه گفت: متاسفانه اوریه با سحرخیزان درگیر شد. احترام در فوتبال مهم است و به خود سحرخیزان هم گفتم. من وسط رفتم که مشکلی پیش نیاید. او خیلی عصبی بود و دوست هم داشت که بازی را ببریم . موضوع  خاصی بین آنها رد و بدل نشده و ظاهرا به خاطر پرتاب بطری هواداران بوده که اوریه موضوع را به داور گفته است. 

او ادامه داد: برای استقلال احترام قائل هستیم، اما امروز بازی خوبی بود. استقلال ۹۰ دقیقه از نیمه خود بالا نیامد و منتظر اشتباه ما بود. آنها در یکی دو صحنه موفق  به ضد حمله شدند. ما بدشانسی هم آوردیم و گل نزدیم. حسرت ۸ ساله استقلال برای برد ۹ ساله شد.

بازیکن سابق پرسپولیس در مورد بازگشت اوسمار گفت: از وقتی او آمده همدلی بیشتر شده است. به کسی قول نمی دهیم که قهرمان می شویم اما بازی به بازی جلو می‌رویم. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال استقلال تهران ، بازی دربی
خبرهای مرتبط
دربی ۱۰۶ پایتخت؛
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ زور سرخابی‌ها به هم نرسید
رافت:
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ زور سرخابی‌ها به هم نرسید
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
سپاهان به دنبال صدرنشینی در نقش جهان
پرسپولیس - استقلال؛ نبرد صدرنشینی در دربی ۱۰۶
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
صعود مبینا نعمت زاده و زینالی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ ساغر مرادی حذف شد
پیروزی ۴ تکواندوکار ایران در روز سوم قهرمانی جهان
منچستریونایتد ۱ - ۱ وستهم/ ناامیدی بزرگ در اولدترافورد + فیلم
حذف زودهنگام میلان از جام‌حذفی ایتالیا/ عقاب‌ها خیلی زود انتقام گرفتند + فیلم
غایبان استقلال مقابل پرسپولیس مشخص شدند
آخرین اخبار
سنگ پرانی از سوی مردم فرهیخته بعید است/ اسم این بازی را نمی‌شود دربی گذاشت
ساپینتو: وقتی در خانه حریف نمی‌بریم، نباید بازی را واگذار کنیم
ملوان ۲ - ۱ مس رفسنجان/ شاگردان زارع بعد از ۴ بازی رنگ برد را دیدند + فیلم
کنعانی زادگان: حسرت ۸ ساله استقلال برای برد ۹ ساله شد
سپاهان ۲ - ۰ فجر سپاسی/ طلایی پوشان به صدر رفتند + فیلم
اوسمار: از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می‌کنم
فولاد در خانه متوقف شد
رکورد نباختن پرسپولیس در دربی به ۱۹ رسید
صعود مبینا نعمت زاده و زینالی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ ساغر مرادی حذف شد
بسکتبال ایران همچنان ۲۶ جهان و چهارم آسیا
پیروزی ۴ تکواندوکار ایران در روز سوم قهرمانی جهان
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ زور سرخابی‌ها به هم نرسید
حضور رستمیان در فینال جام‌های جهانی
کولینا: کاملا آماده ارتقای شرایط روانی داوران در جام جهانی هستیم
غایبان استقلال مقابل پرسپولیس مشخص شدند
اسکی بین‌المللی ایتالیا؛ پایان کار نمایندگان ایران
منچستریونایتد ۱ - ۱ وستهم/ ناامیدی بزرگ در اولدترافورد + فیلم
حذف زودهنگام میلان از جام‌حذفی ایتالیا/ عقاب‌ها خیلی زود انتقام گرفتند + فیلم
سپاهان به دنبال صدرنشینی در نقش جهان
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
پرسپولیس - استقلال؛ نبرد صدرنشینی در دربی ۱۰۶
سرمربی استقلال: نقش هواداران تعیین‌کننده است