ملوان با پیروزی مقابل مس رفسنجان پس از ۴ بازی موفق به کسب پیروزی شد و با ۱۷ امتیاز در رده ششم جدول لیگ برتر قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه بازی‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۷ در ورزشگاه خانگی‌اش سیروس قایقران میزبان مس رفسنجان بود.

در دقیقه ۲۲ محمد علی نژاد در ریباند موفق شد دروازه مسی‌ها را باز کند.

در ادامه مسی‌ها برای زدن گل تساوی دست به حملاتی روی دروازه ملوان زدند تا اینکه در دقیقه ۳۸ متئوس کاستا، مهاجم برزیلی مسی‌ها توانست دروازه را باز کند و بازی به تساوی کشیده شد.

نیمه اول این دیدار با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

در نیمه دوم ملوانی‌ها باز هم بهتر ظاهر شدند و نسبتا بازی را در اختیار داشتند و در دقیقه ۷۲ علیرضا رمضانی با ضربه سری خوب دروازه مس را باز کرد.

مسی‌ها در ادامه نتوانستند بازی را به تساوی بکشانند تا در این دیدار با نتیجه ۲ - ۱ مغلوب شوند.

ملوان با این پیروزی پس از ۴ بازی رنگ پیروزی را دید و با  ۱۷ امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد.

مسی‌ها نیز با ۷ امتیاز در قعر جدول قرار گرفته‌اند.

تبادل نظر
