باشگاه خبرنگاران جوان- سردار شکارچی سخنگوی ستاد کل نیرو‌های مسلح در چهاردهمین یادواره شهدای روستای مؤمن‌آباد قم گفت: دشمن امروز با بهره‌گیری از عملیات روانی و جنگ شناختی در پی تضعیف روحیه ملت ایران است، اما مردم با هوشیاری، وحدت ملی و تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس، سد مستحکمی در برابر این توطئه‌ها ایجاد کرده‌اند.

سردار ابوالفضل شکارچی در ادامه، روستای مؤمن‌آباد را یکی از خاستگاه‌های اصلی ایثارگری در استان قم دانست و خاطرنشان کرد: جغرافیای مؤمن‌آباد، جغرافیای مقاومت است و جوانان این منطقه در دوران دفاع مقدس با تقدیم جان خود، امنیت امروز کشور را رقم زدند.

او همچنین با بزرگداشت مقام مادران شهدا تصریح کرد: مادران شهدا ستون‌های عزت و استقامت ملت ایران هستند و هیچ خدمتی بالاتر از خدمت به خانواده‌های معظم شهدا نیست.

این مراسم با تجلیل از خانواده‌های شهدا پایان یافت و بار دیگر یاد و خاطره ایثارگری‌های فرزندان این دیار زنده شد.