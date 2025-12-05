سردار شکارچی گفت:ملت ایران با هوشیاری، وحدت ملی و تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس، سد مستحکمی در برابر توطئه‌های دشمنان ایجاد کرده‌اند. 

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار شکارچی سخنگوی ستاد کل نیرو‌های مسلح در چهاردهمین یادواره شهدای روستای مؤمن‌آباد قم گفت: دشمن امروز با بهره‌گیری از عملیات روانی و جنگ شناختی در پی تضعیف روحیه ملت ایران است، اما مردم با هوشیاری، وحدت ملی و تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس، سد مستحکمی در برابر این توطئه‌ها ایجاد کرده‌اند. 

سردار ابوالفضل شکارچی در ادامه، روستای مؤمن‌آباد را یکی از خاستگاه‌های اصلی ایثارگری در استان قم دانست و خاطرنشان کرد: جغرافیای مؤمن‌آباد، جغرافیای مقاومت است و جوانان این منطقه در دوران دفاع مقدس با تقدیم جان خود، امنیت امروز کشور را رقم زدند. 

او همچنین با بزرگداشت مقام مادران شهدا تصریح کرد: مادران شهدا ستون‌های عزت و استقامت ملت ایران هستند و هیچ خدمتی بالاتر از خدمت به خانواده‌های معظم شهدا نیست. 

این مراسم با تجلیل از خانواده‌های شهدا پایان یافت و بار دیگر یاد و خاطره ایثارگری‌های فرزندان این دیار زنده شد. 

برچسب ها: دفاع مقدس ، یادواره شهدا
خبرهای مرتبط
یادواره ۲۰۸ شهید بخش سلفچگان قم برگزار شد
برگزاری یادواره سرلشکر شهیدزین الدین، سرداران و ۶۱۲۸ شهید استان قم
یادواره شهدای روستای جنت‌آباد بخش مرکزی قم برگزار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قالی قم؛ جلوه‌ای از هنر اصیل ایرانی+فیلم
خط سریع‌السیر پردیسان – حرم مطهر در قم راه‌اندازی شد
سکونتگاه غیررسمی اسماعیل‌آباد قم؛ قربانی قوانین و سرمای بی‌رحم
گرانی‌ زیبنده نظام اسلامی نیست
تداوم آلودگی هوای قم تا روز دوشنبه
۹ مدال رنگارنگ کشوری رهاورد بانوان ووشوکار قمی
ملت ایران با فرهنگ دفاع مقدس سد محکمی برابر جنگ شناختی دشمن است
آخرین اخبار
ملت ایران با فرهنگ دفاع مقدس سد محکمی برابر جنگ شناختی دشمن است
۹ مدال رنگارنگ کشوری رهاورد بانوان ووشوکار قمی
تداوم آلودگی هوای قم تا روز دوشنبه
گرانی‌ زیبنده نظام اسلامی نیست
خط سریع‌السیر پردیسان – حرم مطهر در قم راه‌اندازی شد
سکونتگاه غیررسمی اسماعیل‌آباد قم؛ قربانی قوانین و سرمای بی‌رحم
قالی قم؛ جلوه‌ای از هنر اصیل ایرانی+فیلم
برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان؛ جذب بیش از چهار هزار نفر در دستگاه‌های دولتی
افزایش ۴۰ درصدی یارانه مراکز خدمات‌رسان به معلولان
ورزشگاه فوتبال بانوان قم آماده بهره برداری
درخشش فرنگی کاران قم بر بام کشتی ایران