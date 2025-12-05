باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -علی آهنی،رئیس هیئت تکواندوی قم با اشاره به درخشش نازنین‌زهرا حکیمی‌فر در رقابت‌های «قهرمانِ قهرمانان» کشور گفت: این ورزشکار نونهال با عملکردی مقتدرانه توانست رقبای مطرح خود را کنار بزند و مدال طلای این مسابقات را به نام قم ثبت کند.

آهنی با یادآوری اینکه حکیمی‌فر مردادماه امسال به تیم ملی نونهالان پیوسته بود و قرار بود نخستین نماینده تاریخ ورزش قم در ترکیب تیم ملی دختران ایران در رقابت‌های آسیایی مالزی باشد، افزود: هرچند اعزام تیم ملی به دلیل مشکلات روادید لغو شد، اما این قهرمان کوچک نشان داد که توقفی در مسیر پیشرفت او وجود ندارد و بار دیگر توانست خود را تا یک قدمی پیراهن تیم ملی برساند.

او با تأکید بر نقش مربیان پایه در پرورش استعداد‌های ورزشی، استاد محمودزاده را سازنده و مربی اصلی حکیمی‌فر معرفی کرد و گفت: موفقیت‌های این ورزشکار نتیجه تلاش‌های مستمر مربیان دلسوز و سرمایه‌گذاری بر رده‌های پایه است.

رئیس هیئت تکواندوی قم در پایان خاطرنشان کرد: حکیمی‌فر امروز آمادگی حضور در هر میدان بین‌المللی را دارد و هیئت تکواندوی استان تمام توان خود را برای حمایت از او و دیگر استعداد‌های قم به کار خواهد گرفت تا افتخارات بیشتری برای ورزش کشور رقم بخورد.