رئیس هیئت تکواندوی قم گفت:نازنین‌زهرا حکیمی‌فر، ملی‌پوش نونهال تکواندو در مسابقات «قهرمانِ قهرمانان» کشور به نشان خوش رنگ طلای این رقابتها دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -علی آهنی،رئیس هیئت تکواندوی قم با اشاره به درخشش نازنین‌زهرا حکیمی‌فر در رقابت‌های «قهرمانِ قهرمانان» کشور گفت: این ورزشکار نونهال با عملکردی مقتدرانه توانست رقبای مطرح خود را کنار بزند و مدال طلای این مسابقات را به نام قم ثبت کند. 

آهنی با یادآوری اینکه حکیمی‌فر مردادماه امسال به تیم ملی نونهالان پیوسته بود و قرار بود نخستین نماینده تاریخ ورزش قم در ترکیب تیم ملی دختران ایران در رقابت‌های آسیایی مالزی باشد، افزود: هرچند اعزام تیم ملی به دلیل مشکلات روادید لغو شد، اما این قهرمان کوچک نشان داد که توقفی در مسیر پیشرفت او وجود ندارد و بار دیگر توانست خود را تا یک قدمی پیراهن تیم ملی برساند. 

طلای قهرمانِ قهرمانان برای دختر تکواندوی قم

او با تأکید بر نقش مربیان پایه در پرورش استعداد‌های ورزشی، استاد محمودزاده را سازنده و مربی اصلی حکیمی‌فر معرفی کرد و گفت: موفقیت‌های این ورزشکار نتیجه تلاش‌های مستمر مربیان دلسوز و سرمایه‌گذاری بر رده‌های پایه است. 

رئیس هیئت تکواندوی قم در پایان خاطرنشان کرد: حکیمی‌فر امروز آمادگی حضور در هر میدان بین‌المللی را دارد و هیئت تکواندوی استان تمام توان خود را برای حمایت از او و دیگر استعداد‌های قم به کار خواهد گرفت تا افتخارات بیشتری برای ورزش کشور رقم بخورد. 

 

