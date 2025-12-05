سرمربی استقلال پس از دربی گفت: وقتی در خانه حریف نمی‌بریم، نباید بازی را واگذار کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال پس از تساوی بدون گل مقابل پرسپولیس گفت: نیمه اول بازیکنان فقط نگاه می‌کردند و تیم حریف را خیلی خوب آنالیز کردیم. حرکات‌شان از راست و چپ را می‌دانستیم و در نیمه اول کار برابر بود. در نیمه دوم خیلی قوی‌تر بودیم و پرس می‌کردیم. حفظ توپ داشتیم و کنترل بازی دست ما بود. بهترین فرصت‌ها را در نیمه دوم ایجاد کردیم. بازی برابر و احساسی بود. اولین داربی برای هشت بازیکن ما بود که چالش بزرگی بود. بازی رقابتی بود ولی در مجموع این نتیجه را قبول می‌کنم.

او ادامه داد: بازیکنانی داریم که کم‌تجربه هستند و باید بازی کنند تا رشد کنند. به تمام بازیکنان اعتقاد دارم و به تعهد آنها اگاهی داریم، برایم فرقی نمی‌کند که بازیکن ۱۸ ساله برابر پرسپولیس یا الوصل بازی کند. وقتی استعداد دارد، او را بازی می‌دهم و من با سن بازی نمی‌کنم. خیلی به این افتخار می‌کنم، برابر یک تیم خوب بازی کردیم. پرسپولیسی‌ها در خانه خودشان بازی کردند و هدف ما برد بود، اما وقتی در خانه حریف نمی‌بریم، نباید بازی را واگذار کنیم. هدف دوم ما این بود، صدر جدول هستیم و در خانه حریف بازی کردیم.

ساپینتو درباره منیر الحدادی و عملکرد او بیان کرد: در حد امکان خوب بود. او صد در صد آماده نبود، اما نقش منیر در تیم خیلی مهم است. او بازیکن باتجربه‌ای است و می‌داند تحت فشار چگونه بازی کند. بازیکن جوان زیاد داشتیم و با وجود او تعادل برقرار کردیم. رسیدن او یک معجزه بود. این موضوع را مخفی نگه داشتیم و من و کادرم این کار را انجام دادیم. مشکل او دو تا سه هفته طول می‌کشید تا خوب شود و ما این را چهار روزه حل کردیم. البته راحت است که با اطلاعاتی که از درون تیم خودمان بیرون رفته بود، این قابل تشخیص بود. این جزییات تعیین کننده است و تیم حریف گیج شده بود، این موضوع درز پیدا کرد، اما امیدوارم دیگر تکرار نشود. بازی خیلی جدی را دیدیم و هوشمندانه بود و خیلی خوشحالم چرا که روی برنامه پیش رفتیم.

سرمربی استقلال درباره تساوی در دربی بیان کرد: این نتیجه برای هر دو طرف است و باید روی آن کار کنیم که از نظر ذهنی آماده شوند. بازیکن می‌خواهد گل بزند، سعید (سحرخیزان) هم موقعیت‌هایی ایجاد کرد و دروازه‌بان حریف خوب کار کرد. دو تیم خیلی خوب بودند و جزئیات فرق را ایجاد می‌کند. یک اشتباه ممکن است خیلی بد تمام شود. ما استقلال هستیم و در استقلال بازی می‌کنیم که ببریم و زمانی صد در صد خوشحالیم که بازی را ببریم، اما نباید ناراحت باشیم چرا که صدر جدول هستیم و آنها باید نگران باشند. ما در لیگ، حذفی و آسیا بازی داریم. می‌دانید که با چه شرایطی شروع کردیم. سه روز فیفادی خیلی برای ما مهم بود و موفق نشدیم که آماده‌سازی کنیم چرا که بازیکنان در تیم ملی بودند. این تیم هنوز ظرفیت رشد دارد.

سرمربی استقلال درباره رضایت به تساوی در پایان گفت: راضی نیستم و قبول می‌کنم، اما اورونوف در پنج دقیقه آخر کار کرد، اما در چهل دقیقه نخست چیزی ندیدیم. دفاع خوبی کردیم و در یک شوت کرد. در خانه حریف بازی می‌کردیم و بازیکنان باکیفیتی دارند. وقتی نمی‌شود برد مهم است که نبازیم.

