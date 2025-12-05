باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استانها به دلیل آلودگی هوا یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز شنبه ۱۵ آذرماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام میشود.
البرز
تعطیلی تمامی مدارس ابتدایی و متوسطه استان به جز طالقان و بخش اسارا و فعالیت آموزشی مجازی انجام می شود.
گلستان
تمام مدارس گلستان در همه مقاطع در روزهای شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد.
قزوین
مدارس و دانشگاههای قزوین در روز شنبه /فردا/ به علت تداوم افزایش غلظت آلایندهها، غیرحضوری شدند.
ایلام
مدارس مقاطع تحصیلی ایلام در روزهای شنبه و یکشنبه( ۱۵ و ۱۶ آذر) بر پایه مصوبه کارگروه سلامت استان و با هدف کنترل شیوع آنفلوآنزا و حفظ سلامت دانشآموزان، به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.
استان مرکزی
بر اساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا استان مرکزی، تمام مدارس اراک، ساوه، شازند، مهاجران و چند روستای تابعه فردا ( شنبه) به دلیل استمرار آلودگی هوا تعطیل و در بستر شاد برگزار میشود.
لرستان
با مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و با هدف جلوگیری از گسترش و قطع زنجیره بیماری آنفلوآنزا، تمامی مقاطع آموزشی در استان لرستان طی روزهای آتی بهصورت غیرحضوری و از طریق بسترهای مجازی فعالیت خواهند کرد.