مدارس برخی استان‌ها شنبه تعطیل شده و آموزش دانش‌آموزان به‌صورت غیرحضوری در بستر فضای مجازی دنبال خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استان‌ها به دلیل آلودگی هوا یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز شنبه ۱۵ آذرماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.

البرز

تعطیلی تمامی مدارس ابتدایی و متوسطه استان به جز طالقان و بخش اسارا و فعالیت آموزشی مجازی انجام می شود.

گلستان

تمام مدارس گلستان در همه مقاطع در روز‌های شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد.

قزوین

مدارس و دانشگاه‌های قزوین در روز شنبه /فردا/ به علت تداوم افزایش غلظت آلاینده‌ها، غیرحضوری شدند.

ایلام

مدارس مقاطع تحصیلی ایلام در روزهای شنبه و یکشنبه( ۱۵ و ۱۶ آذر) بر پایه مصوبه کارگروه سلامت استان و با هدف کنترل شیوع آنفلوآنزا و حفظ سلامت دانش‌آموزان، به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

استان مرکزی

بر اساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا استان مرکزی، تمام مدارس اراک، ساوه، شازند، مهاجران و چند روستای تابعه فردا ( شنبه) به دلیل استمرار آلودگی هوا تعطیل و در بستر شاد برگزار می‌شود.

لرستان

با مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و با هدف جلوگیری از گسترش و قطع زنجیره بیماری آنفلوآنزا، تمامی مقاطع آموزشی در استان لرستان طی روز‌های آتی به‌صورت غیرحضوری و از طریق بستر‌های مجازی فعالیت خواهند کرد.

