باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم تروریستی اسرائیل، روز جمعه اعلام کرد که به عنوان بخشی از بودجه سال ۲۰۲۶ این رژیم تروریستی، با بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم اسرائیل به توافق رسیده است تا ۲.۳۵ میلیارد شِکِل (۷۲۷ میلیون دلار) را به کارزانی برای تصویرسازی و سفیدشویی رژیم تروریستی اسرائیل در سطح جهانی اختصاص دهد.

ساعر در پلتفرم ایکس اظهار داشت که «این طرح بر اساس تجربیات و درس‌های آموخته شده از فعالیت‌های سال گذشته اجرا خواهد شد. وزارت امور خارجه برای اولین بار شاهد تخصیص بودجه قابل توجهی بود و این بودجه در سال مالی آینده به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.»

وی افزود: «سرمایه‌گذاری در جنگ ادراکی معادل سرمایه‌گذاری در هواپیما، موشک و بمب‌های رهگیر است، زیرا مستقیما بر تصمیمات سران جهان در مورد اسرائیل تأثیر می‌گذارد. بنابراین، ما فعالیت‌های دیپلماسی عمومی خود را در سال ۲۰۲۶ به طور قابل توجهی تشدید خواهیم کرد تا از منافع خود محافظت کرده و امنیت خود را تقویت کنیم.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل پیش از این نیز اعلام کرد که کابینه این رژیم روز جمعه بودجه سال ۲۰۲۶ را تصویب کرد که شامل ۱۱۲ میلیارد شِکِل (۳۵ میلیارد دلار) برای امور نظامی و جنگی است.

منبع: اسپوتنیک