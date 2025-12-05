کاپیتان پرسپولیس می‌گوید: سنگ پرانی از سوی مردم ایران که فرهیخته هستند، بعید است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امید عالیشاه، کایپتان تیم فوتبال پرسپولیس پس از  تساوی در دربی پایتخت اظهار کرد: متأسفانه بدعت بدی ایجاد شده است و مردمی که به‌عنوان هوادار به ورزشگاه می‌آیند در این وضعیت اگر خدایی نکرده برای کسی اتفاقی رخ دهد خوب نیست. اتفاقات در بازی تراکتور و پرسپولیس رخ داد و یک نفر به‌راحتی چشمش را از دست داد.  تا کی می‌خواهد ادامه پیدا کند و باید از خودمان شروع کنیم. وقتی یکی می‌خواهد سنگ پرتاب کند بغل‌دستی او باید جلویش را بگیرد.
 
عالیشاه درباره سنگ پرت کردن هوادران استقلال بیان کرد:‌ احترام متقابل است و از آنها تشکر می‌کنم. دقیقاً یک سال پیش بود که برایم یک اتفاقی افتاد شکستگی ایجاد شد این که برایم پیام‌های محبت‌آمیز ارسال کردند با ارزش بود. هواداران این تیم فارغ از رنگ‌ها هم وطن ما هستند. اگر کری هست برای هوادار است نه بازیکن.
 
او افزود: وقتی کسی از قاب تلویزیون ببیند بزرگ‌ترش در ورزشگاه کار بدی انجام می‌دهد آن را ادامه می‌دهد و از مردم ایران که فرهیخته هستند این کار بعید است. 
 
کاپیتان پرسپولیس بیان کرد:‌ شرمنده هواردان شدیم که سه امتیاز را نگرفتیم. از مسئولین سازمان لیگ و فدراسیون گله دارم. اسم این بازی را با ۸ هزار هوادار و این چمن نمی‌شود دربی گذاشت. حق مردم و بازیکنان این زمین و استادیوم نیست. هم بازیکنان باید در بهترین چمن بازی و تمرین کنند هم مردم بهترین امکانات را داشته باشند تا لذت ببرند.
 
او اضافه کرد: در دقیقه یک سر خوردم و آن هم به‌خاطر سستی بود زمین بود. ورزشگاه شهر قدس هم همین مشکل را دارد. مانند اسکیت شده است.
 
کاپیتان پرسپولیس گفت: حتی دوربین‌هایی که بازی‌ها را پخش می‌کنند به مرحله‌ای نرسیده که k۴ باشد تا مردم که از خانه بازی را می‌بینند لذت ببرند. جای تأسف دارد و با ان شا الله ماشاءالله کار حل نمی‌شود.  ما شرایط بدی نداریم و یاد گرفتیم مرحله به مرحله پیش برویم. امیدوارم هرچه زودتر ورزشگاه آزادی آماده شود. خیلی متفاوت است.
 
بازیکن پرسپولیس تصریح کرد:  قلعه‌نویی یک صحبتی کرده بود. نمی‌دانم چه کسی این مشاوره را به او داده بود از تیم ملی ۱۱ سال تا بزرگسالان و تمام رده‌های را طی کردم. زمان کی روش یک سری اتفاق افتاد که درباره آن صحبت نکردم و به چیزی هم دامن نزدم.
 
او بیان کرد: اگر افتخار داشته باشم در اختیار تیم ملی خواهم بود با توجه به اینکه بازی‌های تیم ملی را دنبال کردم می‌گویم که در جام جهانی باید خیلی بهتر از اینها باشیم تا آبرومندانه بازی کنیم.
 
عالیشاه در  پایان گفت: من لذت می‌برم که جلوی تیم‌های بزرگ بازی کنیم. فوتبال برای این است که لذت ببریم تا هواداران نیز لذت ببرند.
تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال استقلال تهران ، بازی دربی
دربی ۱۰۶ پایتخت؛
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ زور سرخابی‌ها به هم نرسید
رافت:
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
