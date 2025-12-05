باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امید عالیشاه، کایپتان تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی در دربی پایتخت اظهار کرد: متأسفانه بدعت بدی ایجاد شده است و مردمی که به‌عنوان هوادار به ورزشگاه می‌آیند در این وضعیت اگر خدایی نکرده برای کسی اتفاقی رخ دهد خوب نیست. اتفاقات در بازی تراکتور و پرسپولیس رخ داد و یک نفر به‌راحتی چشمش را از دست داد. تا کی می‌خواهد ادامه پیدا کند و باید از خودمان شروع کنیم. وقتی یکی می‌خواهد سنگ پرتاب کند بغل‌دستی او باید جلویش را بگیرد.

عالیشاه درباره سنگ پرت کردن هوادران استقلال بیان کرد:‌ احترام متقابل است و از آنها تشکر می‌کنم. دقیقاً یک سال پیش بود که برایم یک اتفاقی افتاد شکستگی ایجاد شد این که برایم پیام‌های محبت‌آمیز ارسال کردند با ارزش بود. هواداران این تیم فارغ از رنگ‌ها هم وطن ما هستند. اگر کری هست برای هوادار است نه بازیکن.

او افزود: وقتی کسی از قاب تلویزیون ببیند بزرگ‌ترش در ورزشگاه کار بدی انجام می‌دهد آن را ادامه می‌دهد و از مردم ایران که فرهیخته هستند این کار بعید است.

کاپیتان پرسپولیس بیان کرد:‌ شرمنده هواردان شدیم که سه امتیاز را نگرفتیم. از مسئولین سازمان لیگ و فدراسیون گله دارم. اسم این بازی را با ۸ هزار هوادار و این چمن نمی‌شود دربی گذاشت. حق مردم و بازیکنان این زمین و استادیوم نیست. هم بازیکنان باید در بهترین چمن بازی و تمرین کنند هم مردم بهترین امکانات را داشته باشند تا لذت ببرند.