باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال ۷ دیدار برگزار شد که در مهمترین بازی گیتی پسند با نتیجه ۲ - ۰ پردیس قزوین را شکست داد و همچنان در صدر جدول قرار دارد.
مس سونگون نیز با ۲ گل پالایش نفت اصفهان را مغلوب کرد و در تعقیب گیتی پسند است.
نتایج کامل هفدهم لیگ برتر فوتسال:
پالایشگاه امام خمینی شازند ۸ - ۵ جوادالائمه شهرکرد
گیتی پسند ۲ - ۰ پردیس قزوین
مس سونگون ۲ - ۰ پالایش نفت اصفهان
عرشیا شهرقدس ۳ - ۱ بهشتی سازه گرگان
فولاد زرند ایرانیان ۱ - ۰ شهرداری ساوه
سن ایچ ساوه ۴ - ۴ گهر زمین سیرجان
پالایش نفت بندرعباس ۱ - ۲ فولاد هرمزگان