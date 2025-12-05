در مهمترین دیدار‌های هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال، گیتی پسند و مس سونگون مقابل حریفانشان به برتری رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال ۷ دیدار برگزار شد که در مهمترین بازی گیتی پسند با نتیجه ۲ - ۰ پردیس قزوین را شکست داد و همچنان در صدر جدول قرار دارد.

مس سونگون نیز با ۲ گل پالایش نفت اصفهان را مغلوب کرد و در تعقیب گیتی پسند است.

نتایج کامل هفدهم لیگ برتر فوتسال:

پالایشگاه امام خمینی شازند ۸ - ۵ جوادالائمه شهرکرد

گیتی پسند ۲ - ۰ پردیس قزوین

مس سونگون ۲ - ۰ پالایش نفت اصفهان

عرشیا شهرقدس ۳ - ۱ بهشتی سازه گرگان

فولاد زرند ایرانیان ۱ - ۰ شهرداری ساوه

سن ایچ ساوه ۴ - ۴ گهر زمین سیرجان

پالایش نفت بندرعباس ۱ - ۲  فولاد هرمزگان

برچسب ها: لیگ برتر فوتسال ، گیتی پسند ، مس سونگون
