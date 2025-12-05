اتحادیه اروپا و گروه ۷ در حال بررسی ممنوعیت کامل حمل‌ونقل دریایی نفت روسیه هستند و قصد دارند آن را جایگزین اعمال محدودیت بر قیمت نفت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابع آگاه می‌گویند اتحادیه اروپا و گروه هفت در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن، تعیین سقف قیمت بر روی نفت روسیه لغو شده و به جای آن «خدمات دریانوردی» به طور کامل ممنوع می‌شود.

در حال حاضر، روسیه بیش از یک سوم نفت خود را با تانکر‌های غربی به کشور‌های دیگر (غالبا هند و چین) صادر می‌کند. اگر این طرح تصویب شود، روسیه قادر نخواهد بود با تانکر‌های تحت مدیریت یا بیمه کشور‌های غربی از جمله یونان، قبرس و مالت نفت خود را صادر کند.

به گفته منابع آگاه، این ممنوعیت می‌تواند بخشی از بسته تحریم‌های بعدی اتحادیه اروپا علیه روسیه باشد که قرار است اوایل سال ۲۰۲۶ اعمال شود. در همین حال، دو نفر از شش منبع گفتند که ۲۷ کشور اتحادیه اروپا مایلند این ممنوعیت را همراه با یک توافق گسترده‌تر و به همراه گروه ۷ تصویب کنند.

گفته شده طرح مذکور در جلسات فنی گروه هفت در دست بررسی است. چهار منبع می‌گویند که تصمیم نهایی آمریکا به این بستگی دارد که دولت دونالد ترامپ چه راهبرد‌های فشاری را در جریان مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه انتخاب کند.

اگرچه کشور‌های گروه هفت و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۲ تقریباً واردات نفت روسیه را قطع کرده‌اند، اما اقدام جدید نزدیک‌ترین گام به تحریم کامل نفت روسیه خواهد بود که نه فقط در زمینه واردات، بلکه در زمینه حمل‌ونقل و خدمات دریایی اعمال می‌شود.

پیش از این و در سال ۲۰۲۲، گروه هفت برای نفت روسیه سقف قیمت تعیین کرد تا درآمد کرمیلن را محدود کند. 

روسیه برای جلوگیری از این اقدام، بخش عمده‌ای از نفت را با کشتی‌های خود به آسیا منتقل کرد. این کشتی‌ها قدیمی هستند، مالکیت آنها مبهم است و بدون پوشش بیمه غربی حرکت می‌کنند.

منبع: رویترز

