مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در واشینگتن دی‌سی آمریکا برگزار شد و بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه ایران شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲۰:۳۰ به‌ وقت ایران در مرکز جان‌اف‌کندی واشینگتن دی‌سی آمریکا آغاز شد.

برای نخستین بار در تاریخ ادوار جام جهانی ۴۸ تیم در این رقابت حضور دارند و بزرگترین جام جهانی تاریخ محسوب می‌شود.

امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در این مراسم حضور دارد.

حضور امیر قلعه نویی در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶

بزرگترین جام جهانی تاریخ با حضور ۴۸ تیم 

از ۴۸  تیم حاضر در دوره از جام جهانی حضور ۴۲ تیم قطعی شده و تکلیف شش جای خالی به پلی‌آف‌های ماه مارس سپرده شده است. آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، همچنان مقتدر به نظر می‌رسد و فرانسه و اسپانیا نیز جزو مدعیان اصلی قهرمانی هستند.

اسکاتلند، نروژ و اتریش پس از ۱۹۹۸ برای اولین بار بازمی‌گردند و هائیتی پس از نیم‌قرن  به جام جهانی برگشته است. تیم‌های ملی اردن، ازبکستان، کیپ‌ورد و کوراسائو برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه می‌کنند.

نحوه قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ 

مرحله گروهی جام جهانی شامل ۱۲ گروه چهار تیمی است و تیم‌های آمریکا، کانادا و مکزیک که میزبان این دوره هستند. در سید یک قرار دارند و با غول‌های اروپا و آمریکای جنوبی روبه‌رو نخواهند شد.

همچون دوره‌های گذشته محدودیت‌های جغرافیایی برقرار است و نهایتا دو تیم اروپایی در هر گروه خواهند بود و به جز اروپا در هیچ گروهی نباید دو گروه از یک کنفدراسیون قرار داشته باشد.  

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا در آغاز مراسم قرعه‌کشی جام جهانی گفت: خانم‌ها و آقایان، به همه شما به تمام زبان‌ها خوش‌آمد می‌گویم.

او ادامه داد: فیفا نخستین مرجع شادی روی این سیاره است. ۶ میلیارد نفر جام جهانی را از خانه‌هایشان دنبال می‌کنند. امروز اینجا جمع شده‌ایم تا جشن بگیریم، تا خوشحال باشیم. این قرعه‌کشی رسمی است؛ همان مراسمی که برنامه کامل مسابقات جام جهانی را مشخص می‌کند.

رئیس فیفا بیان کرد: بهترین بهترین‌ها اینجا حضور دارند؛ بهترین اجراکنندگان، بهترین موسیقیدانان و ما بهترین هواداران را داریم.

لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین که جام جهانی ۲۰۲۲ را فتح کرده بود، جام جهانی را به سالن مراسم قرعه کشی آورد.

اسکالونی گفت: فینال قطر را به یاد دارم؛ فینالی که هرگز فراموش نخواهد شد. با وجود تمام سختی‌ها توانستیم پیروز شویم.

او ادامه داد: تلاش می‌کنیم این موفقیت را در این دوره هم تکرار کنیم. ما تسلیم نمی‌شویم. هواداران آرژانتین شایسته این موفقیت هستند.

در ادامه، ترامپ مدال صلح فیفا را دریافت کرد.

ترامپ

سلفی اینفانتینو با روسای کشورهای میزبان جام جهانی ۲۰۲۶

رئیس فیفا

گروه بندی جام جهانی ۲۰۲۶

گروه A: مکزیک - آفریقای جنوبی - کره جنوبی - پلی آف اروپا ۴

گروه B: کانادا - پلی آف اروپا ۱ - قطر - سوئیس

گروه C: برزیل - مراکش - هائیتی - اسکاتلند 

گروه D: آمریکا - پاراگوئه - استرالیا - پلی آف اروپا ۳ 

گروه E: آلمان - کوراسائو - ساحل عاج - اکوادور 

گروه F: هلند - ژاپن - پلی آف اروپا ۲ - تونس 

گروه G: بلژیک - مصر - ایران - نیوزیلند

گروه H: اسپانیا -کیپ ورد - عربستان سعودی - اروگوئه 

گروه I: فرانسه - سنگال - پلی آف فیفا ۲ - نروژ 

گروه J: آرژانتین - الجزایر - اتریش - اردن 

گروه K: پرتغال - پلی آف فیفا ۱ - ازبکستان - کلمبیا

گروه L: انگلیس - کرواسی - غنا - پاناما

همچنین دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ بین دو تیم مکزیک و آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد.

گروه‌های جام جهانی ۲۰۲۶

زمان بازی‌های ایران در جام جهانی مشخص شد

۲۵ خرداد: ایران - نیوزیلند

۳۱ خرداد: ایران - بلژیک

۵ تیر: ایران - مصر

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۱۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
همه اشون از ایران قویترن حتی مصر
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
عادلانه بود البته آمریکا اگه میتونست تقلب کنه ما رو با اسراییل مینداخت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
ما نه کشتی میخوایم نه والیبال نه شنا و کاراته فقط قهرمانی جام جهانی فوتبال میخوایم
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
خب شد ازبکستان اروپایی نبود وگرنه اگه هم گروه میشدیم اول باختمون اماده بود خخخخ
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
با این تیم امیدی به کسب نتیجه نیست
۴
۸
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۹:۳۰ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
مصر باستان ایران باستان گروه باستانی
۰
۸
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۹:۲۶ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
لطفا مسولین هوای مدارک نظام وظیفه دوستان ورزشکار داشته باشن تا مشکلی ایجاد نشه و بازیهای دوستانه متناسب ملتی منتظرن تا گروه اساطیری مصر و ایران جه میگنه
۱
۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۸:۱۲ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
یعنی تیم داماش گیلان ببری تو این گروه صعود میکنه ، حالا ببین اینا چه بهانه هایی میارند
۱
۱۲
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۸:۰۱ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
گروه dجالبه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۹ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
قلعه نویی ببینیم چه خواهی کرد
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۹ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
قلعه نویی بچسب به کار که شانس داری خیلی زیادم قشنگ تیم میتونه بیاد بالا بدون دردسر
۶
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۸ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
گروه خوبی افتادیم حداقلش اینه مصر مث خودمونه از نیوزیلندم قویتریم حتی شانس صعود به عنوان تیم دومم رو هم داریم
۵
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۹ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
پس تحریم چه شد...مرد این کار نیستید
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۵ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
خداوکیلی رئیس فیفا داره ترامپ رو با جایزه صلح فیفا خر می کنه
۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۸ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
انشاالله پیروز می‌شویم و به مرحله بالاتر می‌رویم توکلت علی الله
۵
۲۲
پاسخ دادن
۱۲
