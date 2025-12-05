مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در واشینگتن دی‌سی آمریکا آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲۰:۳۰ به‌ وقت ایران در مرکز جان‌اف‌کندی واشینگتن دی‌سی آمریکا آغاز شد.

برای نخستین بار در تاریخ ادوار جام جهانی ۴۸ تیم در این رقابت حضور دارند و بزرگترین جام جهانی تاریخ محسوب می‌شود.

امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در این مراسم حضور دارد.

حضور امیر قلعه نویی در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶

حضور امیر قلعه نویی در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶

بزرگترین جام جهانی تاریخ با حضور ۴۸ تیم 

از ۴۸  تیم حاضر در دوره از جام جهانی حضور ۴۲ تیم قطعی شده و تکلیف شش جای خالی به پلی‌آف‌های ماه مارس سپرده شده است. آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، همچنان مقتدر به نظر می‌رسد و فرانسه و اسپانیا نیز جزو مدعیان اصلی قهرمانی هستند.

اسکاتلند، نروژ و اتریش پس از ۱۹۹۸ برای اولین بار بازمی‌گردند و هائیتی پس از نیم‌قرن  به جام جهانی برگشته است. تیم‌های ملی اردن، ازبکستان، کیپ‌ورد و کوراسائو برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه می‌کنند.

نحوه قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ 

مرحله گروهی جام جهانی شامل ۱۲ گروه چهار تیمی است و تیم‌های آمریکا، کانادا و مکزیک که میزبان این دوره هستند. در سید یک قرار دارند و با غول‌های اروپا و آمریکای جنوبی روبه‌رو نخواهند شد.

همچون دوره‌های گذشته محدودیت‌های جغرافیایی برقرار است و نهایتا دو تیم اروپایی در هر گروه خواهند بود و به جز اروپا در هیچ گروهی نباید دو گروه از یک کنفدراسیون قرار داشته باشد.  

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا در آغاز مراسم قرعه‌کشی جام جهانی گفت: خانم‌ها و آقایان، به همه شما به تمام زبان‌ها خوش‌آمد می‌گویم.

او ادامه داد: فیفا نخستین مرجع شادی روی این سیاره است. ۶ میلیارد نفر جام جهانی را از خانه‌هایشان دنبال می‌کنند. امروز اینجا جمع شده‌ایم تا جشن بگیریم، تا خوشحال باشیم. این قرعه‌کشی رسمی است؛ همان مراسمی که برنامه کامل مسابقات جام جهانی را مشخص می‌کند.

رئیس فیفا بیان کرد: بهترین بهترین‌ها اینجا حضور دارند؛ بهترین اجراکنندگان، بهترین موسیقیدانان و ما بهترین هواداران را داریم.

لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین که جام جهانی ۲۰۲۲ را فتح کرده بود، جام جهانی را به سالن مراسم قرعه کشی آورد.

اسکالونی گفت: فینال قطر را به یاد دارم؛ فینالی که هرگز فراموش نخواهد شد. با وجود تمام سختی‌ها توانستیم پیروز شویم.

او ادامه داد: تلاش می‌کنیم این موفقیت را در این دوره هم تکرار کنیم. ما تسلیم نمی‌شویم. هواداران آرژانتین شایسته این موفقیت هستند.

در ادامه، ترامپ مدال صلح فیفا را دریافت کرد.

ترامپ

سلفی اینفانتینو با روسای کشورهای میزبان جام جهانی ۲۰۲۶

رئیس فیفا

 

برچسب ها: جام جهانی ۲۰۲۶ ، قرعه کشی جام جهانی ، تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی
خبرهای مرتبط
توسعه عملکرد کمک داور ویدئویی در جام جهانی ۲۰۲۶
حضور قلعه‌نویی در مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال
کولینا: کاملا آماده ارتقای شرایط روانی داوران در جام جهانی هستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۶ ۱۴ آذر ۱۴۰۴
ننگ بر تو،و ترامپ،و نتانیابو،جمع شدین ک خوش باشین جشن بگیرین؟خدا بزنه ب کورتون اینهمه کودک و زن و مرد تو غزه نابودشون کردین چطور میتونی جشن بگیریم و شاد باشین اینهمه آدم تو کشور من تو12رو‌بشهادت رسیدن و جانباز شدن،امام حسین کاری کنه بداین درد گرفتار بشین ا
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس
۲۱:۳۴ ۱۴ آذر ۱۴۰۴
توی جام جهانی فقط قلعه نوعی حضور داره که عکسش را گذاشتید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید زمان زاده
۲۱:۳۰ ۱۴ آذر ۱۴۰۴
آلمان. ایران. مصر . بلژیک
۱
۱
پاسخ دادن
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ زور سرخابی‌ها به هم نرسید
صعود مبینا نعمت زاده و زینالی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ ساغر مرادی حذف شد
پیروزی ۴ تکواندوکار ایران در روز سوم قهرمانی جهان
غایبان استقلال مقابل پرسپولیس مشخص شدند
سپاهان ۲ - ۰ فجر سپاسی/ طلایی پوشان به صدر رفتند + فیلم
گزارش زنده مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶
حضور رستمیان در فینال جام‌های جهانی
رکورد نباختن پرسپولیس در دربی به ۱۹ رسید
کولینا: کاملا آماده ارتقای شرایط روانی داوران در جام جهانی هستیم
کنعانی زادگان: حسرت ۸ ساله استقلال برای برد ۹ ساله شد
آخرین اخبار
گزارش زنده مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶
پیروزی گیتی پسند و مس سونگون مقابل رقبا
سنگ پرانی از سوی مردم فرهیخته بعید است/ اسم این بازی را نمی‌شود دربی گذاشت
ساپینتو: وقتی در خانه حریف نمی‌بریم، نباید بازی را واگذار کنیم
ملوان ۲ - ۱ مس رفسنجان/ شاگردان زارع بعد از ۴ بازی رنگ برد را دیدند + فیلم
کنعانی زادگان: حسرت ۸ ساله استقلال برای برد ۹ ساله شد
سپاهان ۲ - ۰ فجر سپاسی/ طلایی پوشان به صدر رفتند + فیلم
اوسمار: از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می‌کنم
فولاد در خانه متوقف شد
رکورد نباختن پرسپولیس در دربی به ۱۹ رسید
صعود مبینا نعمت زاده و زینالی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ ساغر مرادی حذف شد
بسکتبال ایران همچنان ۲۶ جهان و چهارم آسیا
پیروزی ۴ تکواندوکار ایران در روز سوم قهرمانی جهان
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ زور سرخابی‌ها به هم نرسید
حضور رستمیان در فینال جام‌های جهانی
کولینا: کاملا آماده ارتقای شرایط روانی داوران در جام جهانی هستیم
غایبان استقلال مقابل پرسپولیس مشخص شدند
اسکی بین‌المللی ایتالیا؛ پایان کار نمایندگان ایران
منچستریونایتد ۱ - ۱ وستهم/ ناامیدی بزرگ در اولدترافورد + فیلم
حذف زودهنگام میلان از جام‌حذفی ایتالیا/ عقاب‌ها خیلی زود انتقام گرفتند + فیلم
سپاهان به دنبال صدرنشینی در نقش جهان
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
پرسپولیس - استقلال؛ نبرد صدرنشینی در دربی ۱۰۶