باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران در مرکز جانافکندی واشینگتن دیسی آمریکا آغاز شد.
برای نخستین بار در تاریخ ادوار جام جهانی ۴۸ تیم در این رقابت حضور دارند و بزرگترین جام جهانی تاریخ محسوب میشود.
امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در این مراسم حضور دارد.
از ۴۸ تیم حاضر در دوره از جام جهانی حضور ۴۲ تیم قطعی شده و تکلیف شش جای خالی به پلیآفهای ماه مارس سپرده شده است. آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، همچنان مقتدر به نظر میرسد و فرانسه و اسپانیا نیز جزو مدعیان اصلی قهرمانی هستند.
اسکاتلند، نروژ و اتریش پس از ۱۹۹۸ برای اولین بار بازمیگردند و هائیتی پس از نیمقرن به جام جهانی برگشته است. تیمهای ملی اردن، ازبکستان، کیپورد و کوراسائو برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه میکنند.
مرحله گروهی جام جهانی شامل ۱۲ گروه چهار تیمی است و تیمهای آمریکا، کانادا و مکزیک که میزبان این دوره هستند. در سید یک قرار دارند و با غولهای اروپا و آمریکای جنوبی روبهرو نخواهند شد.
همچون دورههای گذشته محدودیتهای جغرافیایی برقرار است و نهایتا دو تیم اروپایی در هر گروه خواهند بود و به جز اروپا در هیچ گروهی نباید دو گروه از یک کنفدراسیون قرار داشته باشد.
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا در آغاز مراسم قرعهکشی جام جهانی گفت: خانمها و آقایان، به همه شما به تمام زبانها خوشآمد میگویم.
او ادامه داد: فیفا نخستین مرجع شادی روی این سیاره است. ۶ میلیارد نفر جام جهانی را از خانههایشان دنبال میکنند. امروز اینجا جمع شدهایم تا جشن بگیریم، تا خوشحال باشیم. این قرعهکشی رسمی است؛ همان مراسمی که برنامه کامل مسابقات جام جهانی را مشخص میکند.
رئیس فیفا بیان کرد: بهترین بهترینها اینجا حضور دارند؛ بهترین اجراکنندگان، بهترین موسیقیدانان و ما بهترین هواداران را داریم.
لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین که جام جهانی ۲۰۲۲ را فتح کرده بود، جام جهانی را به سالن مراسم قرعه کشی آورد.
اسکالونی گفت: فینال قطر را به یاد دارم؛ فینالی که هرگز فراموش نخواهد شد. با وجود تمام سختیها توانستیم پیروز شویم.
او ادامه داد: تلاش میکنیم این موفقیت را در این دوره هم تکرار کنیم. ما تسلیم نمیشویم. هواداران آرژانتین شایسته این موفقیت هستند.
در ادامه، ترامپ مدال صلح فیفا را دریافت کرد.
