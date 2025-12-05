مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل پلیس راه مهرشهر تا امامزاده طاهر را شاهد هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر(جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است  و شاهد ترافیک سنگین در محور هراز مسیر(شمال به جنوب) حدفاصل وانا تا شاهاندشت و محدوده رینه هستیم.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر(شمال به جنوب) محدوده دماوند،آزادراه رشت – قزوین محدوده رودبار، آزادراه پردیس – تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۲ گزارش شده است. 

او بیان کرد: ترافیک نیمه سنگین در محور چالوس مسیر(شمال به جنوب) حدفاصل سرودار تا بیلقان، محور قدیم بومهن – تهران محدوده جاجرود را شاهد هستیم. 

وی افزود:تردد روان در محورهای هراز و فیروزکوه مسیر(جنوب به شمال) ، آزادراه تهران – شمال مسیر(شمال به جنوب) ، آزادراه قزوین – رشت ، محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه تهران – پردیس را شاهد هستیم. 

محرابی نیا در خصوص آخرین  وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل پلیس راه مهرشهر تا امامزاده طاهر و مهرویلا تا پل کلاک، بارش باران در برخی از محورهای استان های مرکزی ، لرستان ، اصفهان و چهارمحال وبختیاری را شاهد هستیم. 

او در خصوص کارگاه جاده ای مهم هم گفت: محور چالوس واقع در استان مازندران، محدوده کمرزرد، کیلومتر ۶۵، بدلیل اجرای عملیات تکمیل گالری کمرزرد، از ۱۰ تا ۱۹ آذر ماه از ساعت ۷ تا ۱۹ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و همچنین از ساعت ۷ تا ۱۲ روز چهارشنبه، محور فوق مسدود بوده و تردد از محورهای هراز و فیروزکوه امکان پذیر است.

