مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:نوار غربی تا روز یکشنبه روند افزایش نسبی دما و دوشنبه وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار می رود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت امشب در برخی مناطق واقع در گیلان و غرب مازندران همچنین در کرمانشاه، ایلام، لرستان، جنوب استان های فارس، کرمان و هرمزگان افزایش ابر، وزش باد، رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: روز شنبه تنها در ارتفاعات زاگرس جنوبی واقع در جنوب کرمان و شمال هرمزگان افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می دهد و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت واقع در نیمه غربی کشور افزایش غلظت آلاینده های جوی، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید پیش بینی می شود.

او بیان کرد: روز یکشنبه بتدریج با ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور در کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و اردبیل ابرناکی، بارش باران و در ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی، بارش برف و وزش باد پیش بینی می شود.

وی توضیح داد:دوشنبه نیز گستره فعالیت این سامانه شمال خوزستان و چهارمحال و بختیاری کل مناطق غربی، شمال غرب و برخی مناطق دامنه های جنوبی البرز شامل استانهای قزوین، البرز و تهران را فرامی گیرد.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: همچنین نوار غربی تا روز یکشنبه روند افزایش نسبی دما و دوشنبه وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار می رود. سه شنبه کل نوار غربی کشور و در غرب اصفهان ابرناکی و بارش رخ می دهد و از میزان غلظت آلاینده های جوی در شهرهای پرجمعیت واقع در مرکز و دامنه های جنوبی البرز کاسته می شود.

