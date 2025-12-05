یک نهاد فلسطینی فاش کرد که رژیم اسرائیل در ادامه‌ی جنایات خود علیه بشریت برای خانواده یکی از رهبران اسیر فلسطینی مزاحمت ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در بحبوحه افزایش نگرانی‌ها در مورد سرنوشت مروان برغوثی در زندان، باشگاه اسرای فلسطینی اعلام کرد که آزار و اذیت خانواده مروان برغوثی (یکی از رهبران در اسارت جنبش فتح) «تروریسم سازمان‌یافته» و امتداد مستقیم سیاست‌های رژیم تروریستی اسرائیل علیه اسرا و خانواده‌هایشان است.

این نهاد توضیح داد که خانواده برغوثی امروز صبح تماس تلفنی از کسی که ادعا می‌کرد زندانی آزاد شده است، دریافت کردند که روایت‌های وحشتناکی از آنچه برغوثی تحمل می‌کند، مخابره کرد.

این باشگاه تاکید کرد که این جنایت را نمی‌توان از سیاست تروریسم سیستماتیک اعمال شده توسط رژیم تروریستی اسرائیل علیه زندانیان و خانواده‌هایشان، با هدف شکستن اراده و باج‌گیری روانی از آنها، جدا کرد.

باشگاه اسرای فلسطینی تایید کرد که تهدید‌های مستقیم علیه برغوثی، علاوه بر حملات وحشیانه علیه او و دیگر رهبران جنبش اسرا، نشان دهنده مرحله جدیدی از سیاست «کشتار تدریجی و نابودی عمدی» است که توسط مقامات جنایتکار رژیم تروریستی اسرائیل علیه هزاران اسیری که روزانه با شکنجه، گرسنگی، حبس انفرادی، تجاوز و محرومیت از درمان پزشکی رو‌به‌رو هستند، اجرا می‌شود.

باشگاه اسرا، رژیم تروریستی اسرائیل را کاملا مسئول سرنوشت برغوثی و جان همه اسرا دانست و اظهار داشت که آنچه بر سر آنها می‌آید، یک «جنگ تمام‌عیار برای نابودی» است که در زندان‌ها تشدید می‌شود، به موازات جنایاتی که رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین مرتکب شده است.

باشگاه اسرا در پایان تأکید کرد که ادامه جنایات علیه اسرا بدون پاسخگویی، «لکه ننگ» بر جامعه بین‌المللی است و خواستار مداخله فوری و واقعی برای محافظت از جان آنها و پاسخگو کردن جنایتکاران صهیونیست در قبال جنایاتشان شد.

منبع: المیادین

برچسب ها: اسرای فلسطینی ، مروان برغوثی
