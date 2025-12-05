باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور تیم فولاد هرمزگان در سالن فجر بندرعباس با نتیجه ۲ بر ۱ میزبان خود پالایش نفت بندرعباس را شکست داد.
بهزاد عظیمی؛ امیرحسین تقوی گلزنان تیم فولاد هرمزگان و امیر خون جهان تک گل تیم پالایش نفت بندرعباس دراین دیدار بودند.
با ثبت این نتیجه تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۲۴ امتیاز در رده هشتم و تیم فولادهرمزگان هم باکسب ۲۴ امتیاز با تفاضل گل بهتردر رده هفتم جدول رده بندی قرار گرفت.
لیگ برتر فوتسال با شرکت ۱۴ تیم درحال برگزاری است.