مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: گشت ویژه پایش و کنترل مصرف گاز ادارات دولتی و اماکن عمومی با حضور ۱۲۰ گروه تخصصی بازرسی آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اعوانی با بیان اینکه از چهارشنبه (۱۲ آذر) گشت ویژه پایش مصرف گاز ادارات دولتی و اماکن عمومی تهران به طور رسمی آغاز شده است، اظهار کرد: در فصل سرد سال و با هدف مدیریت مصرف بهینه انرژی، همه دستگاه‌های اجرایی و عمومی استان تحت نظارت مستمر قرار می‌گیرند و رعایت الگو‌های مصوب هیئت وزیران برای همگان الزامی است.

وی افزود: این طرح با استقرار ۱۲۰ گروه تخصصی پایش و بازرسی اجرا می‌شود که به‌صورت شبانه‌روزی وضع دمای محیط و عملکرد سامانه‌های گرمایشی را در ادارات و اماکن عمومی بررسی می‌کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران بیان کرد: این گروه‌ها موظف‌اند افزون بر کنترل دمای ادارات در ساعات کاری، در ساعات غیراداری و روز‌های تعطیل نیز موتورخانه‌ها و تجهیزات گرمایشی را رصد کنند تا از خاموش بودن کامل آنها اطمینان حاصل شود.


دعوت از مدیران دستگاه‌ها برای پیوستن به پویش ملی صرفه‌جویی

اعوانی رعایت دمای رفاه حداکثر ۲۰ درجه سانتی‌گراد، روشن کردن سامانه‌های گرمایشی یک ساعت پیش از آغاز کار، خاموش کردن آن یک ساعت پیش از پایان فعالیت اداری و تعطیلی کامل گرمایش در روز‌های تعطیل را خطوط قرمز طرح عنوان کرد و گفت: رعایت نکردن این الزامات تخلف محسوب می‌شود و بازرسان موظف به صدور اخطار هستند.

وی با اشاره به برخورد قاطع با اداراتی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، افزود: پس از اخطار کتبی، در صورت تکرار، جریان گاز بدون هیچ‌گونه مماشات قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران همچنین با هشدار نسبت به استفاده از وسایل گرماتابشی در فضا‌های باز گفت: براساس مصوبات هیئت وزیران، هرگونه استفاده از تجهیزات گرماتابشی در فضای باز تخلف است و با واحد‌های متخلف به‌صورت قاطع برخورد و در صورت مشاهده این موارد نیز گاز مشترک قطع می‌شود.

اعوانی با دعوت از مدیران دستگاه‌ها برای پیوستن به پویش ملی صرفه‌جویی تأکید کرد: مأموریت ما ایجاد فرهنگ پایدار مصرف انرژی و تضمین گرمایش منازل مردم است.

وی از شهروندان نیز خواست هرگونه هدررفت یا حادثه مرتبط با گاز را از طریق شماره ۱۹۴ مرکز امداد و حوادث گاز اطلاع دهند.

برچسب ها: شرکت گاز ، مصرف گاز
خبرهای مرتبط
۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای جمع‌آوری گاز‌های مشعل
تحویل گاز به نیروگاه‌ها فراتر از برنامه/ ۳.۵ میلیارد متر مکعب بیشتر از پارسال
سالانه نزدیک به ۵۰ هزار مگاوات برق از گاز فاضلاب تولید می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ آذرماه
آخرین وضعیت حل مشکل نشتی آب سد لار اعلام شد+ فیلم
تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت سکه و طلا/ انتشار اوراق پیش فروش شمش طلا می‌تواند مؤثر باشد؟
بهره‌برداری از بزرگترین بیمارستان تخصصی قلب در دهه فجر
هشدار نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جدی در کشور
کسری سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی تهران/ تاکنون سدی از مدار خارج نشده است
ممنوعیت تردد از آزادراه تهران_ شمال اعمال شد
تنش آبی فقط در شهر تهران نیست
معرفی مرکز پخش صندلی ماساژ‌های اروپایی در ایران؛ ارتقای استاندارد‌های ریکاوری خانگی
مسافران قطار میانه- تهران با قطار دیگری عازم مقصد شدند
آخرین اخبار
آغاز به کار گشت ویژه برای کنترل مصرف گاز ادارات در استان تهران
بهره‌برداری از ۴۵۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی
۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای جمع‌آوری گاز‌های مشعل
اول دی‌ماه؛ پایان اعتبار مالیاتی فاکتور‌های کاغذی
مسافران قطار میانه- تهران با قطار دیگری عازم مقصد شدند
ساخت ۲۹۰۰ کیلومتر راه روستایی در کشور/ اصلاح نقاط حادثه‌خیز به ۹۵۵ نقطه رسید
از افزایش شاخص‌های بازار سهام تا نقش محوری بازار سرمایه در طرح رویش
معرفی مرکز پخش صندلی ماساژ‌های اروپایی در ایران؛ ارتقای استاندارد‌های ریکاوری خانگی
تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت سکه و طلا/ انتشار اوراق پیش فروش شمش طلا می‌تواند مؤثر باشد؟
بهره‌برداری از بزرگترین بیمارستان تخصصی قلب در دهه فجر
آخرین وضعیت حل مشکل نشتی آب سد لار اعلام شد+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ آذرماه
هشدار نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جدی در کشور
ممنوعیت تردد از آزادراه تهران_ شمال اعمال شد
تنش آبی فقط در شهر تهران نیست
کسری سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی تهران/ تاکنون سدی از مدار خارج نشده است
کاهش جذابیت‌های سفته بازی از طریق مالیات بر سوداگری
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آینده