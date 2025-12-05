ششمین دوره جشن بزرگ ازدواج «مهرانه» در راستای حمایت از تشکیل خانواده و ازدواج افراد دارای معلولیت با حضور ۱۱۴ زوج دارای معلولیت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید صاحب مدیر کل سلامت شهرداری تهران در جشن ازدواج ۱۱۴ زوج دارای معلولیت در برج میلاد ضمن تشریح تلاش شهرداری تهران جهت حمایت از اقشار خاص در شهر تهران گفت: همه افراد حق دارند به‌طور یکسان از نعمت‌های الهی بهره‌مند شوند و در راستای پیشرفت و تعالی انسانی قدم بردارند. ازدواج امری مقدس و بستری برای رشد انسانهاست. استمداد و یاری دیگران نیز در فقه ما مقدس به شمار می‌رود. حال اگر این دو امر مقدس در حمایت از یک فرد دارای معلولیت نیز قرار بگیرد، کمال آدمی را به ارمغان می‌آورد.

صاحب در ادامه افزود: شهرداری تهران ضمن حفظ کرامت این افراد تلاش کرده تا فضایی را ایجاد کند تا علاوه بر احیای سنت حسنه ازدواج در بین این اقشار، حمایت ویژه خود را در قالب پرداخت کمک هزینه‌های جهیزیه، ایجاد بستر مناسب جهت تشکیل خانواده و حمایت از آنها را برنامه ریزی کند.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران اضافه کرد: رویداد مهرانه با رویکرد حمایت از تشکیل خانواده و ایجاد فرصتی برای نمایش توانمندی‌های افراد دارای معلولیت و ایفای نقش‌های خانوادگی برگزار شد. در این رویداد با همکاری اداره بهزیستی شهر تهران ۱۱۴ زوج دارای معلولیت در برج میلاد در هفته ملی افراد دارای معلولیت به خانه بخت رفتند و زندگی مشترکشان را آغاز کردند.

 امشب ۱۴ آذر، ششمین دوره جشن بزرگ مهرانه در راستای حمایت از تشکیل خانواده و ازدواج افراد دارای معلولیت و با هدف ترویج فرهنگ ازدواج در برج میلاد و با حضور ۱۱۴ زوج دارای معلولیت برگزار شد.

