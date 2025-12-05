اجرای طرح آزمایشی نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب در قم

باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو سامری،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت: سرشیرهای کاهنده که بر روی دوش حمام، شیرهای دستشویی و ظرفشویی قابل نصب است، بدون کاهش فشار آب میتواند تا ۳۰ درصد از میزان مصرف را کاهش دهد.
وی افزود: در صورت اجرای کامل این طرح، امکان تحقق ۳۰ درصد صرفهجویی در مصرف آب استان وجود دارد.
سامری با بیان اینکه میزان مصرف فعلی آب در قم حدود ۴۸۰۰ لیتر بر ثانیه است، ادامه داد: صرفهجویی ۳۰ درصدی معادل ۱۶۰۰ لیتر بر ثانیه خواهد بود که بر اساس برآوردها، این رقم معادل ظرفیت یک سد ۲۵ میلیونمترمکعبی در سال است.
به گفته وی، این کاهش مصرف بدون ایجاد هرگونه اختلال در فشار شبکه آب و بدون تأثیر بر رفاه مصرفکنندگان محقق میشود.
معاون عمرانی استانداری قم با اشاره به طرح این موضوع در هیئتمدیره شرکت آب و فاضلاب استان گفت: قرار است یک یا ۲ محله بهصورت پایلوت برای نصب و توزیع این تجهیزات انتخاب شود تا میزان اثربخشی و کاهش مصرف به شکل دقیق ارزیابی گردد.
وی تأکید کرد: در صورت دستیابی به نتایج مطلوب، این طرح در سطح استان توسعه خواهد یافت.
منبع:استانداری قم