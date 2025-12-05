موهبتی گفت: توجه و حمایت از نیروی انسانی وزارت بهداشت باید تقویت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ طاهر موهبتی روز جمعه در مراسم اختتامیه چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت ویژه بانوان در ساری، با قدردانی از ورزشکاران و دست‌اندرکاران این رویداد، افزود: اصالت‌بخشی به سرمایه انسانی در بهره‌وری و کیفیت خدمات حوزه سلامت نقش تعیین‌کننده دارد و نیروی انسانی از مهارت، کرامت و ارزش ذاتی برخوردار است.

وی اظهار کرد: نیمی از کارکنان وزارت بهداشت را بانوان تشکیل می‌دهند و لازم است برای تقویت نقش آنها در حوزه‌های مدیریتی، تقنینی و کرسی‌های تصمیم‌گیری رویکردهای جدیدی اتخاذ شود تا بسیاری از چالش‌ها و نواقص موجود برطرف گردد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه سلامت یک ضرورت استراتژیک برای کشور محسوب می‌شود، ادامه داد: توجه و حمایت از نیروی انسانی وزارت بهداشت باید تقویت شود، زیرا نشاط و شادابی کارکنان این وزارتخانه موجب ارتقای کیفیت خدمات به مردم خواهد شد و گسترش نشاط اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

ایرنا

برچسب ها: وزیر بهداشت ، نیروی انسانی
دانشگاه‌های علوم پزشکی جای بازی‌های سیاسی نیست
