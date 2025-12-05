درپی اظهارات عمران خان ضد فرمانده ارتش پاکستان، ارتش او را بیمار روانی توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - احمد شریف، سخنگوی ارتش پاکستان به اظهارات عمران خان، نخستوزیر سابق این کشور که ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش را «از نظر روانی ناپایدار» توصیف کرده بود، پاسخ داد.
شریف روز جمعه به خبرنگاران گفت، همانطور که روزنامه پاکستانی داون گزارش داده است، خان که در حال حاضر بازداشت شده است، رهبری یک کارزار ضد نظامی را بر عهده دارد که از مرز سیاست سنتی عبور کرده و به جایی رسیده است که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب میشود. او در پاسخ به پست قبلی خان، او را «بیمار روانی» توصیف کرد.
شریف خاطرنشان کرد که حملات خان به فرمانده ارتش در زمانی صورت میگیرد که پاکستان با تهدید فزایندهای برای امنیت ملی روبهرو است و افزود: «برای نهاد نظامی ضروری است که به این موضوع رسیدگی کند.»
به گفته این روزنامه، او افزود: «این تهدید ناشی از ذهن متوهم یک فرد متکبر است که جاهطلبیهایش از جاهطلبیهای دولت پاکستان بیشتر است.»
عمران خان، بنیانگذار حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI)، که در حال حاضر در بازداشت است، انتقاد خود را از ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش، تشدید کرد و ادعا کرد که آنچه او «فروپاشی قانون اساسی» مینامد، حقوق پاکستانیها را بیحفاظ گذاشته است.
خان در نظراتی که روز پنجشنبه در حساب کاربری پلتفرم ایکس خود منتشر کرد، اظهار داشت که «عاصم منیر فردی از نظر روانی ناپایدار است» و افزود که «مقامات او و همسرش را به اتهامات ساختگی بازداشت کردهاند، بدون اینکه جزئیاتی ارائه دهند.»
اظهارات خان در بحبوحه تنشهای مداوم بین او و نهاد نظامی، پس از مجموعهای از اتهامات رد و بدل شده از زمان برکناری دولتش و دستگیریها و محاکمههای بعدی که جنجال گستردهای را در کشور برانگیخت، مطرح میشود.
منبع: اسپوتنیک