گزارشی تازه نشان می‌دهد که بحران انسانی در پایتخت سودان عمق یافته و تقریباً تمام خانواده‌ها با گرسنگی مواجه‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس یک ارزیابی که نشان‌دهنده‌ی مقیاس فاجعه‌ی انسانی در سودان است، ۹۷ درصد از خانوار‌ها در پایتخت این کشور با کمبود غذا مواجه هستند و سیستم مراقبت‌های بهداشتی تا حد زیادی در سراسر شهر فروپاشیده است.

این گزارش که توسط سازمان‌های بشردوستانه و تیم‌های پزشکی بین‌المللی منتشر شد، نشان می‌دهد که سه چهارم خانواده‌ها در خارطوم روزانه کمتر از ۱۸۰۰ کالری مصرف می‌کنند.

این نظرسنجی بیش از ۱۲۵۰ خانواده و ۷۰ مرکز درمانی را در سراسر خارطوم از اواسط تا اواخر تابستان بررسی کرده و نشان داد که ۹۷ درصد از خانوار‌ها با کمبود غذا مواجه هستند.

این ارزیابی نشان داد که تنها ۴۳ درصد از مراکز درمانی پایتخت همچنان فعال هستند، و تنها ۱۴ درصد از زنان می‌توانند به خدمات زایمان ایمن دسترسی داشته باشند. اکثر مراکز فاقد دارو‌های ضروری هستند و ۷۰ درصد گزارش داده‌اند که هیچ آنتی‌بیوتیکی در دسترس ندارند.
مقامات هشدار داده‌اند که وقتی وضعیت مردم در پایتخت تا این حد وخیم است، بقیه مردم در شهر‌های دورافتاده با شرایط بسیار دشوارتری رو به رو هستند.

خارطوم از بهار سال ۲۰۲۳ درگیر جنگ داخلی بین دو نیروی متخاصم «ارتش سودان» و نیرو‌های شبه نظامی «پشتیبانی سریع» است. ارتش سودان شهر خارطوم را اوایل امسال از نیرو‌های پشتیبانی سریع بازپس گرفت و فرودگاه پایتخت دو ماه پیش برای پرواز‌های داخلی بازگشایی شد. با این حال، نیرو‌های پشتیبانی سریع همچنان مناطق وسیعی از غرب سودان را کنترل می‌کنند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: خارطوم ، تحولات سودان ، جنگ داخلی
خبرهای مرتبط
پیشنهاد سودان به روسیه: پایگاه دریایی در دریای سرخ در ازای کمک نظامی
سازمان ملل: بیش از ۱۰۰۰ سودانی در پی تشدید ناامنی در کردفان جنوبی آواره شدند
سودان آتش‌بس ۳ ماهه حمیدتی را نمایش سیاسی خواند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا ممنوعیت سفر را به بیش از ۳۰ کشور گسترش می‌دهد
ادعای جرازلم پست درباره معامله مخفی ایران و تایلند علیه اسرائیل
گزارش حمله به کشتی در نزدیکی سواحل یمن
بن‌بست متحرک: فلج نظامی در کمین اروپا
ترکی الفیصل: اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
نامزد ریاست‌جمهوری هندوراس: دخالت ترامپ شانس پیروزی مرا کاهش داد
تاکید رئیس‌جمهور لبنان بر لزوم فشار به اسرائیل برای عقب‌نشینی
آمریکا چهار نفر را در حمله به یک شناور ادعایی قاچاق مواد مخدر کشت
اسرائیل بودجه نظامی ۲۰۲۶ را ۳۴.۶ میلیارد دلار تعیین کرد
هوش مصنوعی؛ اهرم آپارتاید رژیم صهیونیستی
آخرین اخبار
رویترز: غرب در حال بررسی ممنوعیت حمل‌ونقل نفت روسیه است
اسرائیل ۷۲۷ میلیون دلار برای سفیدشویی خود اختصاص داد
اذعان باراک به ناتوانی نظامی اسرائیل برای خلع سلاح حزب‌الله
پوتین و مودی بر سر گسترش روابط تجاری توافق کردند
ادامه مذاکرات صلح اوکراین و آمریکا در میامی
شیخ نعیم قاسم: در برابر فشار و تجاوز تسلیم نخواهیم شد
بیانیه ریاست‌جمهوری عراق درباره جنجال تجمید اموال حزب‌الله و انصارالله
لابی آمریکا علیه طرح اروپا برای استفاده از اموال بلوکه‌شده روسیه
دستگیری ۲۳۳ نفر در ترکیه به ظن ارتباط با داعش
تاکید رئیس‌جمهور لبنان بر لزوم فشار به اسرائیل برای عقب‌نشینی
ادعای جرازلم پست درباره معامله مخفی ایران و تایلند علیه اسرائیل
آمریکا فروش بمب به کانادا به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار را تأیید کرد
پوتین: روسیه آماده تامین «بدون وقفه» سوخت برای هند است
ترکی الفیصل: اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان نقض قطعنامه ۱۷۰۱ است
هوش مصنوعی؛ اهرم آپارتاید رژیم صهیونیستی
پارلمان یونان خرید سامانه‌های راکتی از اسرائیل را تصویب کرد
جریمه ۷ میلیون دلاری آمریکا علیه شرکت نیویورکی به دلیل نقض تحریم‌های روسیه
پوتین در دهلی نو؛ مودی از تلاش‌های صلح در اوکراین حمایت کرد
کرملین: تاریخ دیدار بعدی پوتین با فرستاده آمریکا تعیین نشده است
اسرائیل بودجه نظامی ۲۰۲۶ را ۳۴.۶ میلیارد دلار تعیین کرد
گزارش حمله به کشتی در نزدیکی سواحل یمن
پایبندی کامل روسیه به موضع خود در قبال فلسطین
آمریکا چهار نفر را در حمله به یک شناور ادعایی قاچاق مواد مخدر کشت
نامزد ریاست‌جمهوری هندوراس: دخالت ترامپ شانس پیروزی مرا کاهش داد
بن‌بست متحرک: فلج نظامی در کمین اروپا
آمریکا ممنوعیت سفر را به بیش از ۳۰ کشور گسترش می‌دهد
رسانه‌های عبری: ترامپ طی هفته‌های آینده مرحله دوم آتش‌بس غزه را اعلام می‌کند
ترامپ برای مذاکرات سطح بالا با چین آماده می‌شود