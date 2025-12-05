باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس یک ارزیابی که نشاندهندهی مقیاس فاجعهی انسانی در سودان است، ۹۷ درصد از خانوارها در پایتخت این کشور با کمبود غذا مواجه هستند و سیستم مراقبتهای بهداشتی تا حد زیادی در سراسر شهر فروپاشیده است.
این گزارش که توسط سازمانهای بشردوستانه و تیمهای پزشکی بینالمللی منتشر شد، نشان میدهد که سه چهارم خانوادهها در خارطوم روزانه کمتر از ۱۸۰۰ کالری مصرف میکنند.
این نظرسنجی بیش از ۱۲۵۰ خانواده و ۷۰ مرکز درمانی را در سراسر خارطوم از اواسط تا اواخر تابستان بررسی کرده و نشان داد که ۹۷ درصد از خانوارها با کمبود غذا مواجه هستند.
این ارزیابی نشان داد که تنها ۴۳ درصد از مراکز درمانی پایتخت همچنان فعال هستند، و تنها ۱۴ درصد از زنان میتوانند به خدمات زایمان ایمن دسترسی داشته باشند. اکثر مراکز فاقد داروهای ضروری هستند و ۷۰ درصد گزارش دادهاند که هیچ آنتیبیوتیکی در دسترس ندارند.
مقامات هشدار دادهاند که وقتی وضعیت مردم در پایتخت تا این حد وخیم است، بقیه مردم در شهرهای دورافتاده با شرایط بسیار دشوارتری رو به رو هستند.
خارطوم از بهار سال ۲۰۲۳ درگیر جنگ داخلی بین دو نیروی متخاصم «ارتش سودان» و نیروهای شبه نظامی «پشتیبانی سریع» است. ارتش سودان شهر خارطوم را اوایل امسال از نیروهای پشتیبانی سریع بازپس گرفت و فرودگاه پایتخت دو ماه پیش برای پروازهای داخلی بازگشایی شد. با این حال، نیروهای پشتیبانی سریع همچنان مناطق وسیعی از غرب سودان را کنترل میکنند.
منبع: الجزیره