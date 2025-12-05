علی اکبرلو رئیس اداره ورزش و جوانان خوی گفت: تیم خوی درمسابقات ملی کشتی آشیرما قهرمان میدان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - در سومین دوره مسابقات ملی کشتی سنتی "آشیرما" با حضور ۱۰ تیم در استادیوم شهید چمران خوی برگزارشد.

سجاد علی اکبرلو رئیس اداره ورزش و جوانان خوی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تیم خوی با ۱۰۲ امتیاز قهرمان این مسابقات شد و تیم‌های آذربایجان شرقی و اردبیل به ترتیب دوم و سوم شدند.

وی افزود: در این رقابتها ۶۰ ورزشکار از استانهای آذربایجان غربی ، شرقی، اردبیل، زنجان، قم ،کردستان، کرمانشاه، گیلان و اراک در ۵ وزن حضور داشتند.

رئیس تربیت بدنی خوی اظهار داشت: از اهداف برگزاری این مسابقات، احیای میراث پهلوانی، توسعه ورزش‌های سنتی و ایجاد انگیزه در نسل جوان برای آشنایی بیشتر با آیین‌های ورزشی اصیل ایرانی عنوان شده است.

علی اکبر لو تاکید کرد : خوی خاستگاه ورزش کشتی سنتی «آشیرما» است و چند ورزشکار اهل خوی دارای مدال جهانی در این رشته هستند.

وی در پایان سخنان خود گفت: این مسابقات به همت اداره ورزش و جوانان و کمیته کشتی آشیرما و مساعدت و همکاری فرمانداری، شورای اسلامی ، شهرداری و سپاه خوی در سالن دوهزار نفری شهید چمران این شهرستان برگزار می شود.

لازم به ذکر است: دو دوره از این مسابقات در شهرستان خوی برگزار شده و با برگزاری سومین دوره، این مسابقات در تقویم فدراسیون کشتی کشور برای برگزاری سالانه درخوی ثبت خواهد شد.