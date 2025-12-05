رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: در حال حاضر بیش از ۳.۵ نیم میلیون داوطلب در هلال احمر فعال هستند که این تعداد با برنامه‌ریزی انجام در پایان سال به پنج میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد عزتی گفت: سازمان داوطلبان در جمعیت هلال احمر چند وظیفه اساسی دارد که تأمین نیروی انسانی داوطلب برای اجرای مأموریت‌های مختلف و تأمین منابع مالی از طریق خیران و نهاد‌های علاقه‌مند به حمایت‌های بشردوستانه، از جمله ماموریت‌های این مجموعه است.

وی اظهار کرد: دیگر وظیفه سازمان، جمع‌آوری کمک‌های مردمی (نقدی و غیرنقدی) برای حمایت از آسیب دیدگان حوادث طبیعی و سوانح است که البته این حمایت‌ها محدود به زمان بحران نیست.

به گفته وی، در طول سال، نیازمندان جامعه هم مورد حمایت داوطلبان قرار می‌گیرند، ممکن است شرایط بحرانی نباشد، اما خانواده‌هایی درگیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی‌اند که ما مأموریت داریم به آنها کمک کنیم.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر تصریح کرد: از دیگر وظایف این سازمان، اقدامات مرتبط با حمایت‌های فرامرزی است چراکه ما علاوه بر کمک به مردم کشورمان، مأموریت داریم در مواقعی که دیگر کشور‌ها دچار سانحه یا بحران می‌شوند، از طریق داوطلبان، کمک‌های مردمی را جمع‌آوری و برای آن ملت‌ها ارسال کنیم.

منبع: هلال احمر

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، داوطلبان هلال احمر
