باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
بدون تعارف با فرمانده نیروی دریایی سپاه؛

سردار تنگسیری: هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی ایران با تودهنی محکم مواجه خواهد شد + فیلم

فرمانده نیروی دریایی سپاه از آزمایش موفق نخستین موشک ایرانی با بردی بیش از طول خلیج فارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران امروز اعلام کرد که ایران برای نخستین بار یک موشک با بردی فراتر از طول خلیج فارس را با موفقیت آزمایش کرده است.

به گفته او، این دستاورد جدید توان بازدارندگی کشور را افزایش داده و توان عملیاتی نیروهای مسلح را در برابر تهدیدهای منطقه‌ای ارتقا می‌دهد.

وی با بیان اینکه «در امنیت ملی تعارف نداریم»، هشدار داد که هرگونه دست‌درازی یا تهدید علیه تمامیت ارضی ایران با «تودهنی محکم و پاسخی در لحظه» مواجه خواهد شد.

این مقام نظامی همچنین تأکید کرد که توسعه توان موشکی ایران بخشی از راهبرد دفاعی کشور است و در چارچوب حقوق مشروع برای حفاظت از مردم و مرزهای ایران دنبال می‌شود.

مطالب مرتبط
سردار تنگسیری: هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی ایران با تودهنی محکم مواجه خواهد شد + فیلم
young journalists club

موسسه صهیونیستی که در جنگ ۱۲ روزه ویران شد + فیلم

سردار تنگسیری: هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی ایران با تودهنی محکم مواجه خواهد شد + فیلم
young journalists club

آسیب‌پذیر مثل حیفا + فیلم

سردار تنگسیری: هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی ایران با تودهنی محکم مواجه خواهد شد + فیلم
young journalists club

بدون تعارف با معاون عملیات پدافند هوایی ارتش + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پوتین با لیموزین اختصاصی‌اش به کاخ ریاست‌جمهوری هند رفت + فیلم
۳۰۸۱

پوتین با لیموزین اختصاصی‌اش به کاخ ریاست‌جمهوری هند رفت + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
خوش‌آمدگویی پلیس اراک به تماشاگران شهرآورد پایتخت + فیلم
۱۵۱۰

خوش‌آمدگویی پلیس اراک به تماشاگران شهرآورد پایتخت + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
تلاش نهنگ «ادن» برای نفس کشیدن در دریای آلوده + فیلم
۱۲۹۴

تلاش نهنگ «ادن» برای نفس کشیدن در دریای آلوده + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
طوفان شن در استرالیا + فیلم
۸۴۲

طوفان شن در استرالیا + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
اوکراین و تنهایی امنیتی اروپا + فیلم
۴۹۴

اوکراین و تنهایی امنیتی اروپا + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.