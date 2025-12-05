سردار تنگسیری: هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی ایران با تودهنی محکم مواجه خواهد شد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران امروز اعلام کرد که ایران برای نخستین بار یک موشک با بردی فراتر از طول خلیج فارس را با موفقیت آزمایش کرده است.

به گفته او، این دستاورد جدید توان بازدارندگی کشور را افزایش داده و توان عملیاتی نیروهای مسلح را در برابر تهدیدهای منطقه‌ای ارتقا می‌دهد.

وی با بیان اینکه «در امنیت ملی تعارف نداریم»، هشدار داد که هرگونه دست‌درازی یا تهدید علیه تمامیت ارضی ایران با «تودهنی محکم و پاسخی در لحظه» مواجه خواهد شد.

این مقام نظامی همچنین تأکید کرد که توسعه توان موشکی ایران بخشی از راهبرد دفاعی کشور است و در چارچوب حقوق مشروع برای حفاظت از مردم و مرزهای ایران دنبال می‌شود.