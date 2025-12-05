باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امشب در مراسم قرعهکشی جام جهانی در واشنگتن، برنده اولین «جایزه صلح فیفا» شد.
هرچند این همان جایزهای نبود که او در ذهن داشت، اما بالاخره ترامپ امشب با یک جایزه مرتبط به صلح به خانه خواهد رفت.
اعلام ترامپ به عنوان برنده این جایزه تعجبآور نبود. از یک ماه پیش و زمانی که فیفا اعلام کرد چنین جایزهای ایجاد کرده، ترامپ برنده بالقوه آن در نظر گرفته میشد.
کارشناسان میگویند فرآیند ایجاد و انتخاب این جایزه فاقد شفافیت بود، هیچ معیار یا نامزدی به طور علنی معرفی نشد و در شورای فیفا نیز مورد بحث قرار نگرفت.
فیفا مدعی شده که این جایزه «به افرادی که اقدامات استثنایی و خارقالعادهای برای صلح انجام دادهاند، پاداش میدهد».
رئیس جمهور آمریکا در حالی این جایزه را دریافت میکند که بارها صراحتا اعلام کرده خواستار دریافت جایزه نوبل صلح است. با این حال، مهر ماه امسال «ماریا ماچادو» رهبر اپوزیسیون ونزوئلا این جایزه را دریافت کرد.
منبع: ایندیپندنت