اعتراض تاریخی دانشجویان به حضور معاون رئیس‌جمهور آمریکا در دانشگاه تهران + فیلم

در ۱۶ آذر ۱۳۳۲، دانشجویان دانشگاه تهران با تجمع، نسبت به ورود معاون رئیس‌جمهور آمریکا به ایران اعتراض کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ۱۶ آذر ۱۳۳۲، دانشجویان دانشگاه تهران در اقدامی تاریخی مقابل ورود معاون رئیس‌جمهور آمریکا تجمع کردند. این اعتراض که در پاسخ به دخالت‌های خارجی و حمایت‌های آمریکا از رژیم پهلوی شکل گرفت، با شعارها و پلاکاردهای اعتراضی همراه بود و توجه رسانه‌ها و محافل بین‌المللی را به خود جلب کرد.

تجمع‌کنندگان با ایستادگی و اعتراض مسالمت‌آمیز، پیام روشنی درباره استقلال و آزادی کشور و مخالفت با دخالت‌های خارجی ارسال کردند. این رویداد تاریخی پس از مدتی به نماد مقاومت دانشجویی در ایران تبدیل شد و هر ساله در دانشگاه‌ها و محافل فرهنگی به مناسبت «روز دانشجو» گرامی داشته می‌شود.

به گفته تحلیلگران، اعتراض ۱۶ آذر ۱۳۳۲، نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی بازتاب داشت و نشان داد که حرکت‌های دانشجویی توان تأثیرگذاری سیاسی و اجتماعی فراتر از مرزها را دارند. این روز، یادآور شجاعت و ایستادگی نسل جوان ایران در دفاع از ارزش‌ها و حقوق مردم است.

