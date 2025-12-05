دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از تشکیل پرونده قضایی برای مسئولان و برگزارکنندگان رقابت دو ماراتن کیش به دلیل نقض مقررات و قانون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ دادستان عمومی و انقلاب کیش اعلام کرد: «با وجود تذکرات قبلی مبنی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین اصول شرعی و عرفی و حرفه‌ای در برگزاری این مسابقه، مسئولان مربوطه به این تذکرات توجه لازم را نداشتند و نحوه برگزاری رویداد به‌گونه‌ای بوده که موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی شده است.»

وی افزود: «با توجه به تخلفات صورت‌گرفته و براساس قوانین و مقررات، پرونده کیفری برای مسئولان و عوامل برگزارکننده این رویداد تشکیل شده است.»

دادستان کیش تأکید کرد: «در اجرای تأکیدات دادستان محترم کل کشور، برخورد با متخلفان باید قاطع، بازدارنده و بدون اغماض باشد. این برخورد شامل تمامی مسئولان دخیل در برگزاری مسابقه، اعم از بخش دولتی و عوامل بخش خصوصی خواهد شد.»

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی از فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی سالم حمایت می‌کند، اما با کوتاهی یا بی‌توجهی به ضوابط قانونی و شرعی وفق مقررات برخورد خواهد کرد.

منبع تسنیم

برچسب ها: پرونده قضایی ، مسابقات ورزشی
خبرهای مرتبط
تشکیل پرونده قضایی برای سارقین مسلح ۸ کیلو طلا از پاساژ گل‌سنتر درگهان
آغاز پویش مردمی "نه به قاچاق سوخت، نه به سوختن جان‌ها" در استان هرمزگان 
برگزارکنندگان قهوه پارتی مختلط در جزیره کیش بازداشت شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موج مرگبار آنفلوانزا در هرمزگان
ثبت دومین فوت قطعی ناشی از بیماری آنفلوانزا در هرمزگان
تعطیلی مهدکودک‌ها و غیرحضوری شدن مدارس هرمزگان تا ۱۶ آذر
 زن مسلمان الگوی کامل انسانیت است 
املاکی متواری در شیراز به دام افتاد
قاچاق ۴۰ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی توسط چند شرکت صوری کشف شد
فولاد هرمزگان برنده دربی هرمزگانی ها در لیگ برتر فوتسال
تشکیل پرونده قضایی برای مسئولان و برگزار کنندگان دو ماراتن کیش
آخرین اخبار
تشکیل پرونده قضایی برای مسئولان و برگزار کنندگان دو ماراتن کیش
فولاد هرمزگان برنده دربی هرمزگانی ها در لیگ برتر فوتسال
املاکی متواری در شیراز به دام افتاد
قاچاق ۴۰ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی توسط چند شرکت صوری کشف شد
موج مرگبار آنفلوانزا در هرمزگان
ثبت دومین فوت قطعی ناشی از بیماری آنفلوانزا در هرمزگان
تعطیلی مهدکودک‌ها و غیرحضوری شدن مدارس هرمزگان تا ۱۶ آذر
 زن مسلمان الگوی کامل انسانیت است 