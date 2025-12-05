سومین کشتی حامل گندم وارداتی در آذرماه با موفقیت در بندر امام خمینی(ره) پهلو گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ احمدرضا ابوالحسنی گفت: با ورود این کشتی، مجموع گندم تخلیه‌ شده طی یک ماه اخیر در بندر امام خمینی به ۳۳۰ هزار تن رسیده است.

وی ادامه داد: در پاییز امسال پنج فروند کشتی گندم وارد بندر امام خمینی شده که سه فروند آن مربوط به آذرماه است.

مدیر غله و بازرگانی بندر امام خمینی بیان کرد: واردات گندم بر اساس نیاز کشور و مطابق برنامه شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام می‌شود و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

ابوالحسنی تاکید کرد: محموله‌های خریداری‌شده قبل از پایان سال بارگیری و به نقاط مختلف کشور ارسال خواهند شد و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.

