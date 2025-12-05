یکی از مقامات دولت روسیه تاکید کرد که این کشور منتظر است که آمریکا نتایج مذاکرات جدید با اوکراین را در اختیار مسکو بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، تأیید کرد که مسکو منتظر است تا آمریکا نتایج مذاکراتی را که با رستم عمروف، رئیس هیئت اوکراینی، انجام داده است، به اشتراک بگذارد.

اوشاکوف در پاسخ به سوالی در مورد زمان مورد انتظار برای پاسخ آمریکا، در کانال یک روسیه گفت: «ما منتظر تحلیل آنها از مذاکراتشان با عمروف هستیم. امیدوارم این نتایج را با ما در میان بگذارند و سپس خواهیم دید.»

در همین حال، روزنامه اوکراینی «اوکراینسکا پراودا» به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده اوکراینی گزارش داد که رستم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین، و آندری گاناتوف، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح اوکراین، با داماد ترامپ، جرد کوشنر، و فرستاده ویژه، استیو ویتکوف، دیدار خواهند کرد. این مذاکرات قرار است بعد از ظهر به وقت فلوریدا برگزار شود.

در تاریخ ۲ دسامبر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ویتکوف و کوشنر را در کرملین برای دیداری با محوریت بحث در مورد طرح صلح آمریکا برای اوکراین به حضور پذیرفت. به گفته منابع روسی، طرف آمریکایی ۲۷ بند از طرح پیشنهادی را به چهار بسته موضوعی تقسیم کرده و پیشنهاد داده است که جداگانه در مورد آنها بحث شود.

یوری اوشاکوف مذاکرات برگزار شده در مسکو را «بسیار غنی از نظر محتوا» توصیف کرد و خاطرنشان ساخت که تماس‌ها بین روسیه و آمریکا ادامه خواهد یافت. او همچنین خاطرنشان کرد که پیشروی‌های نظامی نیرو‌های روسی در میدان، تأثیر مثبتی بر روند و ماهیت مذاکرات داشته است.

این در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک مداوم برای حل و فصل سیاسی بحران اوکراین، با تماس‌های چندجانبه‌ای که شامل روسیه، اوکراین و آمریکا می‌شود، ادامه دارد.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، اوکراین و آمریکا
خبرهای مرتبط
جوانان اوکراین «تنها سلاحی» که لهستان به اوکراین می‌دهد
ادامه مذاکرات صلح اوکراین و آمریکا در میامی
پوتین: کی‌یف مانع صلح می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای جرازلم پست درباره معامله مخفی ایران و تایلند علیه اسرائیل
تاکید رئیس‌جمهور لبنان بر لزوم فشار به اسرائیل برای عقب‌نشینی
ترکی الفیصل: اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
شیخ نعیم قاسم: در برابر فشار و تجاوز تسلیم نخواهیم شد
هوش مصنوعی؛ اهرم آپارتاید رژیم صهیونیستی
اسرائیل بودجه نظامی ۲۰۲۶ را ۳۴.۶ میلیارد دلار تعیین کرد
لابی آمریکا علیه طرح اروپا برای استفاده از اموال بلوکه‌شده روسیه
آمریکا فروش بمب به کانادا به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار را تأیید کرد
دستگیری ۲۳۳ نفر در ترکیه به ظن ارتباط با داعش
پوتین: روسیه آماده تامین «بدون وقفه» سوخت برای هند است
آخرین اخبار
روسیه انتظار دارد آمریکا نتایج مذاکرات با اوکراین را به اشتراک بگذارد
ترامپ بالاخره یک جایزه صلح گرفت!
اکثریت قریب به اتفاق مردم در پایتخت سودان با کمبود غذا مواجه هستند
ارتش پاکستان عمران خان را «بیمار روانی» خواند
جنایت سیستماتیک علیه خانواده مروان برغوثی
رویترز: غرب در حال بررسی ممنوعیت حمل‌ونقل نفت روسیه است
اسرائیل ۷۲۷ میلیون دلار برای سفیدشویی خود اختصاص داد
اذعان باراک به ناتوانی نظامی اسرائیل برای خلع سلاح حزب‌الله
پوتین و مودی بر سر گسترش روابط تجاری توافق کردند
ادامه مذاکرات صلح اوکراین و آمریکا در میامی
شیخ نعیم قاسم: در برابر فشار و تجاوز تسلیم نخواهیم شد
بیانیه ریاست‌جمهوری عراق درباره جنجال تجمید اموال حزب‌الله و انصارالله
لابی آمریکا علیه طرح اروپا برای استفاده از اموال بلوکه‌شده روسیه
دستگیری ۲۳۳ نفر در ترکیه به ظن ارتباط با داعش
تاکید رئیس‌جمهور لبنان بر لزوم فشار به اسرائیل برای عقب‌نشینی
ادعای جرازلم پست درباره معامله مخفی ایران و تایلند علیه اسرائیل
آمریکا فروش بمب به کانادا به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار را تأیید کرد
پوتین: روسیه آماده تامین «بدون وقفه» سوخت برای هند است
ترکی الفیصل: اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان نقض قطعنامه ۱۷۰۱ است
هوش مصنوعی؛ اهرم آپارتاید رژیم صهیونیستی
پارلمان یونان خرید سامانه‌های راکتی از اسرائیل را تصویب کرد
جریمه ۷ میلیون دلاری آمریکا علیه شرکت نیویورکی به دلیل نقض تحریم‌های روسیه
پوتین در دهلی نو؛ مودی از تلاش‌های صلح در اوکراین حمایت کرد
کرملین: تاریخ دیدار بعدی پوتین با فرستاده آمریکا تعیین نشده است
اسرائیل بودجه نظامی ۲۰۲۶ را ۳۴.۶ میلیارد دلار تعیین کرد
گزارش حمله به کشتی در نزدیکی سواحل یمن
پایبندی کامل روسیه به موضع خود در قبال فلسطین
آمریکا چهار نفر را در حمله به یک شناور ادعایی قاچاق مواد مخدر کشت