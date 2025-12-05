یکی از مقامات دولت روسیه تاکید کرد که این کشور منتظر است که آمریکا نتایج مذاکرات جدید با اوکراین را در اختیار مسکو بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، تأیید کرد که مسکو منتظر است تا آمریکا نتایج مذاکراتی را که با رستم عمروف، رئیس هیئت اوکراینی، انجام داده است، به اشتراک بگذارد.

اوشاکوف در پاسخ به سوالی در مورد زمان مورد انتظار برای پاسخ آمریکا، در کانال یک روسیه گفت: «ما منتظر تحلیل آنها از مذاکراتشان با عمروف هستیم. امیدوارم این نتایج را با ما در میان بگذارند و سپس خواهیم دید.»

در همین حال، روزنامه اوکراینی «اوکراینسکا پراودا» به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده اوکراینی گزارش داد که رستم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین، و آندری گاناتوف، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح اوکراین، با داماد ترامپ، جرد کوشنر، و فرستاده ویژه، استیو ویتکوف، دیدار خواهند کرد. این مذاکرات قرار است بعد از ظهر به وقت فلوریدا برگزار شود.

در تاریخ ۲ دسامبر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ویتکوف و کوشنر را در کرملین برای دیداری با محوریت بحث در مورد طرح صلح آمریکا برای اوکراین به حضور پذیرفت. به گفته منابع روسی، طرف آمریکایی ۲۷ بند از طرح پیشنهادی را به چهار بسته موضوعی تقسیم کرده و پیشنهاد داده است که جداگانه در مورد آنها بحث شود.

یوری اوشاکوف مذاکرات برگزار شده در مسکو را «بسیار غنی از نظر محتوا» توصیف کرد و خاطرنشان ساخت که تماس‌ها بین روسیه و آمریکا ادامه خواهد یافت. او همچنین خاطرنشان کرد که پیشروی‌های نظامی نیرو‌های روسی در میدان، تأثیر مثبتی بر روند و ماهیت مذاکرات داشته است.

این در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک مداوم برای حل و فصل سیاسی بحران اوکراین، با تماس‌های چندجانبه‌ای که شامل روسیه، اوکراین و آمریکا می‌شود، ادامه دارد.

منبع: آر تی