لحظه اهدای جایزه مدال صلح فیفا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در ۵ دسامبر ۲۰۲۵، در مراسم رسمی قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ که در واشنگتن.دی.سی برگزار شد، جیانو اینفانتینو رئیس فدراسیون فوتبال جهانی، مدال و تندیس جایزه صلح را به دونالد ترامپ تقدیم کرد.

فیفا در بیانیه‌ای علت این انتخاب را «اقدامات استثنایی و خارق‌العاده برای صلح و اتحاد جهانی» ذکر کرده است.

ترامپ پس از دریافت جایزه گفت که این افتخار «یکی از بزرگ‌ترین افتخارات زندگی‌اش» است و مدعی شد تلاش او برای صلح و امنیت جهانی «میلیون‌ها زندگی» را نجات داده است.

اما این تصمیم با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای نیز همراه بوده است.