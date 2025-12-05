لحظه اهدای جایزه مدال صلح فیفا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در ۵ دسامبر ۲۰۲۵، در مراسم رسمی قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ که در واشنگتن.دی.سی برگزار شد، جیانو اینفانتینو رئیس فدراسیون فوتبال جهانی، مدال و تندیس جایزه صلح را به دونالد ترامپ تقدیم کرد.
فیفا در بیانیهای علت این انتخاب را «اقدامات استثنایی و خارقالعاده برای صلح و اتحاد جهانی» ذکر کرده است.
ترامپ پس از دریافت جایزه گفت که این افتخار «یکی از بزرگترین افتخارات زندگیاش» است و مدعی شد تلاش او برای صلح و امنیت جهانی «میلیونها زندگی» را نجات داده است.
اما این تصمیم با واکنشهای انتقادی گستردهای نیز همراه بوده است.