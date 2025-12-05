باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

لحظه اهدای جایزه مدال صلح فیفا + فیلم

در مراسم قرعه‌کشی ۲۰۲۶ FIFA World Cup، فدراسیون جهانی فوتبال برای نخستین بار جایزه تازه‌تأسیس صلح فیفا را به رئیس‌جمهور آمریکا، اهدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ۵ دسامبر ۲۰۲۵، در مراسم رسمی قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ که در واشنگتن.دی.سی برگزار شد، جیانو اینفانتینو رئیس فدراسیون فوتبال جهانی، مدال و تندیس جایزه صلح را به دونالد ترامپ تقدیم کرد.

فیفا در بیانیه‌ای علت این انتخاب را «اقدامات استثنایی و خارق‌العاده برای صلح و اتحاد جهانی» ذکر کرده است. 

ترامپ پس از دریافت جایزه گفت که این افتخار «یکی از بزرگ‌ترین افتخارات زندگی‌اش» است و مدعی شد تلاش او برای صلح و امنیت جهانی «میلیون‌ها زندگی» را نجات داده است. 

اما این تصمیم با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای نیز همراه بوده است.

مطالب مرتبط
لحظه اهدای جایزه مدال صلح فیفا + فیلم
young journalists club

ترامپ بالاخره یک جایزه صلح گرفت!

لحظه اهدای جایزه مدال صلح فیفا + فیلم
young journalists club

کولینا: کاملا آماده ارتقای شرایط روانی داوران در جام جهانی هستیم

لحظه اهدای جایزه مدال صلح فیفا + فیلم
young journalists club

ادامه سقوط تولید آمریکا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سردار تنگسیری: هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی ایران با تودهنی محکم مواجه خواهد شد + فیلم
۸۵۲
بدون تعارف با فرمانده نیروی دریایی سپاه؛

سردار تنگسیری: هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی ایران با تودهنی محکم مواجه خواهد شد + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
اوکراین و تنهایی امنیتی اروپا + فیلم
۶۲۵

اوکراین و تنهایی امنیتی اروپا + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
شهرآورد پایتخت از نگاه آمار و ارقام + فیلم
۵۵۲

شهرآورد پایتخت از نگاه آمار و ارقام + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
اعتراض تاریخی دانشجویان به حضور معاون رئیس‌جمهور آمریکا در دانشگاه تهران + فیلم
۳۶۸

اعتراض تاریخی دانشجویان به حضور معاون رئیس‌جمهور آمریکا در دانشگاه تهران + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
لحظه اهدای جایزه مدال صلح فیفا + فیلم
۱۶۵

لحظه اهدای جایزه مدال صلح فیفا + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.