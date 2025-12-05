دولت نروژ اعلام کرد برای تقویت توان دفاعی و حضور بازدارنده خود، به خرید زیردریایی‌های بیشتر نیاز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت نروژ شامگاه جمعه اعلام کرد که قصد دارد دو زیردریایی آلمانی دیگر و موشک‌های دوربرد خریداری کند، زیرا این کشور که با روسیه هم‌مرز است، به دنبال تقویت دفاع خود است.

توره ساندویک، وزیر دفاع نروژ، اظهار داشت: «نروژ یک کشور ساحلی و دریایی است و زیردریایی‌ها برای دفاع ما کاملا ضروری هستند. ما شاهد افزایش فعالیت نظامی روسیه در اقیانوس اطلس شمالی و دریای بارنتس هستیم.»

ساندویک افزود: «نروژ به عنوان «چشم و گوش» ناتو در شمال، به ظرفیت بیشتری برای نمایش حضور خود، نظارت و بازدارندگی در مجاورت نزدیک خود نیاز دارد. در این زمینه، زیردریایی‌ها کاملا ضروری هستند.»

دولت نروژ به دلیل افزایش هزینه زیردریایی‌ها و سیستم‌های تسلیحاتی آنها، افزایش ۴۶ میلیارد کرون (۴.۵ میلیارد دلار) به بودجه دفاعی را پیشنهاد کرد.

