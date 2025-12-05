باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گروهی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان، از «پیت هگزت» وزیر دفاع آمریکا خواسته‌اند که «فوراً» و پیش از اینکه اقدامات او «به قیمت جان آمریکایی‌ها تمام شود، استعفا کند».

برد اشنایدر، رئیس یک ائتلاف دموکرات بیانیه‌ای صادر کرده و هگزت را به عنوان «بی‌کفایت، بی‌ملاحظه و تهدیدی برای جان مردان و زنانی که در نیرو‌های مسلح خدمت می‌کنند» مورد انتقاد قرار داد.

در ادامه این بیانیه، با اشاره به ماجرای سیگنال گیت آمده است: «یک وزیر واقعی مسئول و پاسخگو است. هگزت چنین وزیری نیست. او مسئولیت این حادثه شرم‌آور را نپذیرفت و از همکاری با تحقیقات مستقل خودداری کرد. اکنون او هرگونه مسئولیتی را در قبال این حمله احتمالاً غیرقانونی در کارائیب انکار می‌کند. او مایه ننگ دفتری است که در اختیار دارد و باید فوراً استعفا دهد، قبل از اینکه اقداماتش به قیمت جان آمریکایی‌ها تمام شود».

این درخواست پس از آن مطرح شد که گزارش جدید بازرس کل پنتاگون نشان داد که هگزت با به خطر انداختن اطلاعات حساس نظامی در یک گفتگوی گروهی در برنامه سیگنال در اوایل امسال، جان اعضای ارتش آمریکا را به خطر انداخته است. این گزارش جدید، به دنبال رسوایی چند ماه پیش منتشر می‌شود که مشخص شد برخی مقامات آمریکایی از جمله هگزت، از اپلیکیشن پیام‌رسان سیگنال برای هماهنگی عملیات‌ها استفاده کرده‌اند؛ کاری که نقض قواعد امنیتی و اطلاعات حساس تلقی می‌شود.

افزون بر این، یکی از حملات آمریکا علیه قایق‌ها در منطقه کارائیب، ممکن است جنایت جنگی تلقی شود. در حالی که اخیرا واشنگتن به بهانه مبارزه با مواد مخدر ده‌ها قایق را در منطقه کارائیب هدف حمله قرار داده، در یکی از حملات که اواخر ماه سپتامبر صورت گرفت، قایقی دو بار هدف قرار گرفت. گفته شده در حمله اول قایق نابود شده و حمله دوم علیه بازماندگان صورت گرفته که کارشناسان حقوق بین‌الملل آن را نقض قوانین جنگی می‌دانند.

همچنین، هگزت قبلا گفته است که می‌خواهد «دست سربازان باز باشد» و قواهد سخت مربوط به درگیری‌ها را کنار بگذارد. برخی معتقدند که این دیدگاه ممکن است منجر به تصمیمات خطرناک شود.

منبع: گاردین