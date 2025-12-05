دموکرات‌ها می‌گویند هگزت با افشای اطلاعات محرمانه جان نیروهای آمریکایی را به خطر انداخته و اکنون مسئولیت حملات در منطقه کارائیب را نمی‌پذیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گروهی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان، از «پیت هگزت» وزیر دفاع آمریکا خواسته‌اند که «فوراً» و پیش از اینکه اقدامات او «به قیمت جان آمریکایی‌ها تمام شود، استعفا کند».

برد اشنایدر، رئیس یک ائتلاف دموکرات بیانیه‌ای صادر کرده و هگزت را به عنوان «بی‌کفایت، بی‌ملاحظه و تهدیدی برای جان مردان و زنانی که در نیرو‌های مسلح خدمت می‌کنند» مورد انتقاد قرار داد.

در ادامه این بیانیه، با اشاره به ماجرای سیگنال گیت آمده است: «یک وزیر واقعی مسئول و پاسخگو است. هگزت چنین وزیری نیست. او مسئولیت این حادثه شرم‌آور را نپذیرفت و از همکاری با تحقیقات مستقل خودداری کرد. اکنون او هرگونه مسئولیتی را در قبال این حمله احتمالاً غیرقانونی در کارائیب انکار می‌کند. او مایه ننگ دفتری است که در اختیار دارد و باید فوراً استعفا دهد، قبل از اینکه اقداماتش به قیمت جان آمریکایی‌ها تمام شود». 

 این درخواست پس از آن مطرح شد که گزارش جدید بازرس کل پنتاگون نشان داد که هگزت با به خطر انداختن اطلاعات حساس نظامی در یک گفتگوی گروهی در برنامه سیگنال در اوایل امسال، جان اعضای ارتش آمریکا را به خطر انداخته است.  این گزارش جدید، به دنبال رسوایی چند ماه پیش منتشر می‌شود که مشخص شد برخی مقامات آمریکایی از جمله هگزت، از اپلیکیشن پیام‌رسان سیگنال برای هماهنگی عملیات‌ها استفاده کرده‌اند؛ کاری که نقض قواعد امنیتی و اطلاعات حساس تلقی می‌شود.

افزون بر این، یکی از حملات آمریکا علیه قایق‌ها در منطقه کارائیب، ممکن است جنایت جنگی تلقی شود. در حالی که اخیرا واشنگتن به بهانه مبارزه با مواد مخدر ده‌ها قایق را در منطقه کارائیب هدف حمله قرار داده، در یکی از حملات که اواخر ماه سپتامبر صورت گرفت، قایقی دو بار هدف قرار گرفت. گفته شده در حمله اول قایق نابود شده و حمله دوم علیه بازماندگان صورت گرفته که کارشناسان حقوق بین‌الملل آن را نقض قوانین جنگی می‌دانند.

همچنین، هگزت قبلا گفته است که می‌خواهد «دست سربازان باز باشد» و قواهد سخت مربوط به درگیری‌ها را کنار بگذارد. برخی معتقدند که این دیدگاه ممکن است منجر به تصمیمات خطرناک شود.

منبع: گاردین

برچسب ها: وزیر دفاع آمریکا ، دونالد ترامپ ، منطقه کارائیب
خبرهای مرتبط
قطر آماده میانجیگری در بحران آمریکا و ونزوئلاست
خانواده ماهیگیری که در حملات آمریکا به منطقه کارائیب کشته شده، از واشنگتن شکایت می‌کند
آمریکا چهار نفر را در حمله به یک شناور ادعایی قاچاق مواد مخدر کشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای جرازلم پست درباره معامله مخفی ایران و تایلند علیه اسرائیل
تاکید رئیس‌جمهور لبنان بر لزوم فشار به اسرائیل برای عقب‌نشینی
ترکی الفیصل: اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
ترامپ بالاخره یک جایزه صلح گرفت!
شیخ نعیم قاسم: در برابر فشار و تجاوز تسلیم نخواهیم شد
هوش مصنوعی؛ اهرم آپارتاید رژیم صهیونیستی
لابی آمریکا علیه طرح اروپا برای استفاده از اموال بلوکه‌شده روسیه
آمریکا فروش بمب به کانادا به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار را تأیید کرد
دستگیری ۲۳۳ نفر در ترکیه به ظن ارتباط با داعش
پوتین: روسیه آماده تامین «بدون وقفه» سوخت برای هند است
آخرین اخبار
آمریکا فاش کرد: اروپا در مسیر زوال تمدنی
حمله کاخ سفید به واشنگتن‌پست
نمایندگان دموکرات خواستار استعفای فوری وزیر دفاع آمریکا شدند
نروژ برای مقابله با روسیه زیردریایی‌های جدید می‌خرد
روسیه انتظار دارد آمریکا نتایج مذاکرات با اوکراین را به اشتراک بگذارد
ترامپ بالاخره یک جایزه صلح گرفت!
اکثریت قریب به اتفاق مردم در پایتخت سودان با کمبود غذا مواجه هستند
ارتش پاکستان عمران خان را «بیمار روانی» خواند
جنایت سیستماتیک علیه خانواده مروان برغوثی
رویترز: غرب در حال بررسی ممنوعیت حمل‌ونقل نفت روسیه است
اسرائیل ۷۲۷ میلیون دلار برای سفیدشویی خود اختصاص داد
اذعان باراک به ناتوانی نظامی اسرائیل برای خلع سلاح حزب‌الله
پوتین و مودی بر سر گسترش روابط تجاری توافق کردند
ادامه مذاکرات صلح اوکراین و آمریکا در میامی
شیخ نعیم قاسم: در برابر فشار و تجاوز تسلیم نخواهیم شد
بیانیه ریاست‌جمهوری عراق درباره جنجال تجمید اموال حزب‌الله و انصارالله
لابی آمریکا علیه طرح اروپا برای استفاده از اموال بلوکه‌شده روسیه
دستگیری ۲۳۳ نفر در ترکیه به ظن ارتباط با داعش
تاکید رئیس‌جمهور لبنان بر لزوم فشار به اسرائیل برای عقب‌نشینی
ادعای جرازلم پست درباره معامله مخفی ایران و تایلند علیه اسرائیل
آمریکا فروش بمب به کانادا به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار را تأیید کرد
پوتین: روسیه آماده تامین «بدون وقفه» سوخت برای هند است
ترکی الفیصل: اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان نقض قطعنامه ۱۷۰۱ است
هوش مصنوعی؛ اهرم آپارتاید رژیم صهیونیستی
پارلمان یونان خرید سامانه‌های راکتی از اسرائیل را تصویب کرد
جریمه ۷ میلیون دلاری آمریکا علیه شرکت نیویورکی به دلیل نقض تحریم‌های روسیه
پوتین در دهلی نو؛ مودی از تلاش‌های صلح در اوکراین حمایت کرد
کرملین: تاریخ دیدار بعدی پوتین با فرستاده آمریکا تعیین نشده است